“6선 동안 이런 일 처음”…‘실핏줄’ 터진 사진으로 격무 호소한 秋

SNS에서 “안과와 이비인후과 연속으로 다녀와”

국힘 주진우, SNS에서 “힘들면 그만둬라. 안 말린다”

국회 법제사법위원회 위원장인 더불어민주당 추미애 의원이 실핏줄이 터진 눈 사진으로 국정감사 ‘격무’의 후유증을 호소했다. 더불어민주당 추미애 의원 페이스북 계정 캡처

국회 법제사법위원회 위원장인 더불어민주당 추미애 의원이 실핏줄이 터진 눈 사진으로 국정감사 ‘격무’의 후유증을 호소했다.

추 의원은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “국감 기간 도중 안구 실핏줄이 터져 아직 벌겋게 충혈되어 있다”고 말했다.

이어 “법제사법위원회 왼쪽 줄의 고성과 고함 지르기에 몇 주간 노출된 귀까지 먹먹해지는 이상 증세로 국감 마친 후 안과와 이비인후과를 연속으로 다녀와야 했다”며 “6선 동안 국정감사를 22번 했지만 이런 경험은 난생 처음”이라고 덧붙였다.

앞서 이재명 정부 첫 국회 국정감사의 최대 전장이었던 법사위는 시작부터 파열음이 끊이지 않았으며, 지난달 30일 국감이 끝날 때까지도 고성과 항의, 막말로 점철됐다. 여야는 국감에서 이번 국회 법사위 국감이 파행적으로 진행된 책임을 놓고 ‘네 탓 공방’을 벌였으며 이 과정에서 모욕적인 언사와 반말을 주고받기도 했다.

심지어 민주당 서영교 의원이 야당 의원의 질의 전에 국민의힘 곽규택 의원에게 ‘꽥꽥이’라고 쏘아붙이자, 곽 의원은 ‘서팔계’라고 응수했다. 그러자 친여 성향의 무소속 최혁진 의원은 곽 의원을 향해 “말하는 싸가지 저거”라며 비난했다.

국감 초반에는 조희대 대법원장의 국정감사 증인 채택 여부 등을 두고 여야 의원들 간의 신경전이 벌어지기도 했다. 추 의원이 언급한 ‘왼쪽 줄’은 국민의힘 소속 법사위원들을 가리킨 것으로 보인다. 오른쪽 줄에는 민주당 소속 8명 의원과 범여권인 조국혁신당 박은정 의원이 앉았다.

추 의원 관련 기사를 SNS에서 공유한 국민의힘 주진우 의원은 “본인이 증인들 윽박지르다 실핏줄 터진 게 뭐 대단하다고 올리나”라며 “개딸들 우쭈쭈 받겠다는 의도”라고 꼬집었다. 주 의원은 “국민 혈압 그만 올리라”면서 “힘들면 제발 그만둬라. 안 말린다”고 반응했다.