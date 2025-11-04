고준희, 샤테크 대박…“120만원 샤넬백 지금 1800만원”

유튜브 채널 '고준희 GO' 화면 캡처

배우 고준희가 소유한 샤넬백을 공개하며 10배 이상 가격이 올랐다고 했다.

3일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '120만원으로 샀던 샤넬썰… 싹 다 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

고준희는 "라면 먹방에서 피식대학 멤버들이 '샤넬 가방이 몇 개 있냐'고 물었는데, 그 얘기가 기사화되더라"며 "이왕 이렇게 된 김에 진짜로 샤넬을 몇 개 가지고 있는지 세어보기로 했다"고 말했다.

고준희는 대형 더스트백을 꺼내 그 속에 담긴 샤넬백 십여개를 꺼내보였다. 그는 "지금은 예전보다 줄었다. 주변에 나눔도 하고, 당근마켓에서도 팔았다. 엄마 것들도 같이 있다. 그래도 여전히 샤넬은 추억이 많다"고 말했다.

고준희는 그 중 하나를 꺼내보이며 "처음 산 샤넬백은 성인식 때였다. 그때 아빠가 처음으로 명품백을 사준다고 했다"고 했다.

이어 "마침 파리로 촬영을 가게 돼 가족끼리 회의가 벌어졌다. 면세점에서 살까, 파리 매장에서 살까 고민하다 결국 파리에서 120만 원에 샀다. 면세점은 150만 원이라 30만 원 절약한 셈이었다"고 말했다.

고준희는 "그 가방이 지금 1800만원이 넘는다. 10배 이상 올랐다"고 했다.

그러면서 "내가 가진 가방 대부분은 20대 때 산 것들이다. 샤테크(샤넬 재테크) 하려던 건 아니었는데 일찍 사둬서 지금은 희귀템이 됐다"고 했다.

고준희는 "예전엔 색상 선택도 별로 없었다. 그냥 검은색 클래식에 캐비어 가죽이 전부였다. 그런데 그게 오히려 오래 가더라. 20년이 지나도 스크래치 하나 없다”고 말했다.