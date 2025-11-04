박중훈, 재일교포 3세 아내 최초 공개 “뉴욕대 유학 중 만나…나와 닮은 얼굴”

채널A 예능 프로그램 '절친 토큐멘터리-4인용 식탁' 화면 캡처

배우 박중훈이 아내와의 러브스토리를 공개했다.

3일 오후 방송된 채널A 예능 프로그램 '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'에는 배우 박중훈이 출연했다.

이날 방송에서 박경림이 "박중훈 선배님은 영화를 한창 찍으시다가 갑자기 유학을 가셨다"라고 묻자, 박중훈은 "맞다. 촬영하고 바쁘고 인기 있는 건 좋은데 눈 뜨고 눈 감을 때까지 내 뜻대로 사는 게 아니었다"라고 전했다.

이날 박중훈은 미국 유학을 결정하게 된 계기에 대해 "지금 생각하면 지적 허세지만 '뉴욕대에서 석사학위를 따자. 폼 나겠다' 여러 가지 생각이 들어서 유학을 갔다"고 말했다.

그는 "석사학위를 따고 그때 아내를 거기서 만났다. 저한테 여러 가지로 의미가 있다"며 "주말에 바를 갔는데 아내가 일주일에 한 번씩 바텐더로 알바를 했다. 그 사람이 저랑 얼굴이 비슷하다"고 밝혔다.

이어 "마음에 들어서 영어로 '한국인이냐'고 물었더니 '맞다'고 하더라. 한국말은 못 했다"며 아내와의 첫 만남을 떠올렸다.

그러면서 "아내가 재일교포 3세라 모국어가 일본어다. 몇 주를 갔는데 데이트 성사가 안 됐다"며 "한 달 뒤 대학 카페에 앉아 있는데 (아내가) 들어왔다. 서로 놀랐다"고 말했다.

박중훈은 "같은 학교 학생이라 경계심이 풀어지고 데이트가 성사돼서 결혼을 했다. '인연이 이렇게 되는구나'라는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

박경림이 "(아내가) 한국말을 잘 못할 텐데 상견례 때는 어땠냐"고 묻자 박중훈은 "저희 부모님이 일제 강점기 때 10대를 보내셨다. 일본어를 돌아가실 떄까지 잘 하셨다"고 설명했다.

그는 "저하고 아내는 서툴지만 영어를 했고 저하고 부모님은 한국어를 했으니까 네 명이서 3개 국어를 했다"고 전했다. 박경림은 "거의 회담 분위기였을 것 같다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

박중훈은 "지금은 한국어를 서로 하니까 괜찮은데 그전에는 영어로만 하니까 너무 힘들었다. 다툼이 있어도 사전을 찾아서 얘기했고, (그렇게) 하다 웃고 그랬다"고 말했다.