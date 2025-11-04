화성시, WHO ‘고령친화도시 국제네트워크’ 가입…1800개 회원 도시 교류

화성특례시가 세계보건기구(WHO)로부터 ‘고령친화도시’ 인증을 받아 ‘고령친화도시 국제네트워크’(GNAFCC)에 가입했다.

4일 화성시에 따르면 WHO가 운영하는 GNAFCC는 전 세계 도시와 지역사회가 고령친화적 환경을 조성하도록 지원하는 국제 플랫폼이다. 2010년 설립돼 63개국 1806개 도시가 참여 중이다.

화성시청

국내에선 화성시를 포함, 69개 지자체가 인증을 마쳤다.

현재 화성시는 65세 이상 인구가 전체 인구의 약 11%를 차지해 이미 고령사회에 진입했다.

시는 GNAFCC 가입을 위해 외부 환경 및 건물, 교통수단 편의성, 주거환경 안정성, 사회참여, 존중과 사회적 통합, 시민 참여와 고용, 의사소통 및 정보, 지역사회 돌봄 및 보건서비스 등 8대 영역을 중심으로 정책을 평가받았다.

이번 인증에 따라 내년부터 2028년까지 64개 관련 사업에 대한 연차별 시행계획이 추진된다.

정명근 시장은 “모든 세대가 함께 행복한 도시로 나아가기 위한 중요한 출발점”이라며 “시민 모두가 건강하고 존중받는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.