야구 국가대표 체코·일본전 생중계…영화관에서 즐긴다

CGV, ‘2025 네이버 K-베이스볼 시리즈’ 생중계

뜨거운 열기 속에 프로 야구가 막을 내린 가운데 야구팬들은 영화관에서 그 열기를 이어갈 수 있다.

2025 포스트시즌 플레이오프 생중계 현장. CJ CGV 제공

CGV가 오는 8일부터 펼쳐지는 ‘2025 네이버 K-베이스볼 시리즈(2025 NAVER K-BASEBALL SERIES)’ 전 경기를 극장에서 생중계한다고 4일 밝혔다.

K-베이스볼 시리즈는 KBO(한국야구위원회)가 국제 경쟁력 강화를 위해 지난해 신설한 국가 대항전이다. 올해는 내년 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)를 준비하는 무대로 네이버 플랫폼에서 단독 중계된다.

대한민국 야구 대표팀은 체코와 일본을 상대로 각각 2번씩, 총 4번의 경기를 치른다. 이달 8일과 9일에는 서울 고척스카이돔에서 체코와 경기가 열리며, 같은 달 15일과 16일에서는 일본 도쿄돔에서 ‘한일전’ 경기가 진행된다.

한국-체코전의 1·2차전 예매는 이날 오전 11시부터, 한국-일본전의 예매는 오는 11일 오전 11시부터 가능하다. 티켓 가격은 2만원이다.

CGV가 진행하는 이번 생중계는 대구, 대전, 동수원, 마산, 서면, 용산아이파크몰, 인천, CGV광주상무 등 전국 주요 극장에서 진행되며, 프로야구 시즌 종료의 아쉬움을 달래 줄 이벤트 상영으로 기대를 모은다.

야구팬들은 응원도구를 가져와 상영관 내에서 응원할 수 있다. 본인의 응원팀이나 국가대표팀 유니폼 착용도 할 수 있다. 관객들은 대형 스크린과 현장감 넘치는 응원 분위기 속에서 국가대표 경기의 열기를 생생하게 즐길 수 있다.

CJ CGV 전정현 콘텐츠운영팀장은 “야구팬들이 극장에서 함께 응원하며 국가대표팀 경기를 즐기도록 특별 생중계를 마련했으니 많은 관심 부탁드린다”며 “현장의 열기와 생생한 응원 분위기를 스크린을 통해 경험하길 바란다”고 말했다.

한편 CGV는 2025 KBO 정규리그를 비롯해 올스타전과 포스트시즌 전 경기를 생중계하며 야구팬들로부터 큰 호응을 얻은 바 있다