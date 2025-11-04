상품권 거래 위장해 100억원대 자금세탁한 조직 적발

투자사기 조직으로부터 자금세탁을 의뢰받은 뒤, 상품권 거래로 위장하는 수법으로 100억원대 범죄수익금을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

사진=뉴시스

부산경찰청 사이버범죄수사대는 범죄단체 조직과 통신사기피해환급법 및 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 자금세탁조직 30대 여성 총책 A씨 등 13명을 구속 송치했다고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 일당은 지난해 8월부터 올해 2월까지 투자사기나 로맨스스캠(연애 빙자 사기) 등으로 발생한 범죄 수익금 100억원을 자신들의 사업자계좌로 입금 받은 다음, 정상적인 상품권 매매대금인 것처럼 인출하는 수법으로 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다.

가짜 상품권 계좌를 이용한 자금세탁 방법

A씨는 고향 후배인 중간관리책 20대 남성 B씨를 통해 범죄수익금을 인출할 조직원을 포한 뒤, 서울에 숙소 4곳과 행동강령을 마련하는 등 범죄수익금 세탁을 위한 범죄단체를 결성했다.

총책 A씨의 지시를 받은 B씨는 평소 알고 지내던 지인들에게 범죄수익금을 인출하는 일을 하면 인출금액의 0.8~1%의 수당을 지급하기로 하고 조직원으로 포섭한 다음, 이들에게 상품권 사업자 등록 및 계좌를 개설하도록 했다.

조직원들은 자신들이 개설한 개인사업자 계좌로 피해금액이 입금되면 주요 은행 43개 지점을 돌면서 현금이나 수표로 인출해 A씨와 B씨에게 전달했다. 이들은 이와 같은 수법으로 자금을 세탁해 10억원의 수익을 챙긴 것으로 추산된다.

경찰이 압수한 개인사업자 등록증. 부산경찰청 제공

A씨는 또 조직원들에게 경찰조사에 대비해 증거인멸을 지시하는 치밀함을 보였다고 경찰은 설명했다. 경찰 관계자는 “최근 피싱(사기범죄) 수법이 날로 진화하고 있다”며 “무엇보다 예방이 중요하므로 범죄로 의심될 경우 바로 경찰에 신고해 주기를 바란다”고 당부했다

한편 경찰은 이들에게 범죄수익금 세탁을 의뢰한 투자사기조직의 뒤를 쫓는 등 수사를 확대하고 있다.