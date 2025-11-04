여진구, 군 입대 앞두고 팝업스토어 오픈… 한정판 굿즈 판매

여진구가 군 입대를 앞두고 팬들을 위한 팝업스토어를 오픈한다. 뉴시스

배우 여진구가 군 입대를 앞두고 팬들을 위한 팝업스토어를 오픈한다.

여진구는 11월 7일부터 9일까지 서울 성수동 카페 ‘쎈느(Scene)’에서 팝업스토어 ‘콤마(c’omma)’를 열고 팬들과 직접 만난다.

이번 팝업은 배우 전용 팬덤 플랫폼 ‘하이앤드(HIAND)’와 함께 기획된 프로젝트로, 그동안 팬들과 꾸준히 소통하며 큰 사랑을 받아온 여진구는 이번 팝업을 통해 팬들과 함께한 시간을 추억하고 감사의 마음을 전하고자 한다.

이름처럼 ‘잠시 쉬지만, 다시 돌아올 쉼표의 시간’을 의미하며, 배우의 발자취를 따라 자연스럽게 추억을 쌓을 수 있는 공간으로 구성됐다. 팝업스토어에서는 여진구의 연기 여정을 담은 전시물과 진심 어린 영상 메시지가 상영되는 미디어 월이 어우러져 감동을 더할 예정이다.

여진구의 팝업스토어. 하이엔드 제공

방문객들은 배우의 지난 활동을 되짚어보며 직접 편지를 남기거나, 여진구의 시그니처 프레임으로 네 컷 사진을 촬영하는 등 다양한 체험을 즐길 수 있다.

또한 여진구가 직접 디자인에 참여한 MD 상품도 현장에서 만날 수 있다. 여진구를 상징하는 민트 컬러와 공식 팬클럽명을 활용한 키링, 스티커, 티셔츠 등 한정판 굿즈가 준비되어 있다. 배우의 취향이 담긴 아이템을 직접 만나볼 수 있어 팬들의 높은 관심이 예상된다.

현장에서는 팬들을 위한 특별 이벤트도 진행된다. 11월 9일에는 미니 팬 사인회 ‘Always, In Between / You, Me, With’가 열리며 당일 방문 고객들을 대상으로 총 20명을 선정, 현장에서 바로 당첨 여부를 확인할 수 있다.

팝업 오픈에 앞서 하이앤드 앱 내에서 진행되는 사전 이벤트인 ‘폴라로이드 촬영 이벤트’도 마련됐다. 하이앤드 내 여진구 라운지 가입 인증자를 대상으로 5명을 추첨해, 팝업 현장에서 여진구와 함께 폴라로이드 사진을 촬영하는 특별한 기회를 제공한다.

여진구의 팝업 스토어 콤마는 11월 7일부터 9일까지 성수동 카페 쎈느에서 진행되며 별도의 예약 없이 무료로 입장할 수 있다.

여진구가 카투사에 선발되어 입대한다. 세계일보 자료사진

한편, 여진구는 지난 3일 카투사에 선발되어 12월 15일부터 1년 6개월간 군 복무를 한다고 밝혔다.

그는 손편지를 통해 “입대 전 마지막으로 팬들과 얼굴을 마주하며 웃고 이야기할 수 있었던 모든 순간이 소중한 추억으로 남을 것”이라며 “잠시 떨어져 있는 동안 더욱 단단하고 성숙한 사람이 되어 돌아오겠다”고 각오를 전했다.