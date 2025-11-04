“아니라더니?” 김준영, ‘유흥업소 출입 의혹’ 하루 만에 모든 작품서 하차

소속사 “제작사·관계자와 협의 필요…결정까지 시간 소요”

"초기 입장 표명 미흡 재차 사과”

뮤지컬 배우 김준영. 김준영 인스타그램 캡처

뮤지컬 배우 김준영이 최근 유흥업소 출입 의혹을 부인했지만, 논란 하루 만에 출연 중이던 모든 작품에서 전격 하차했다.



김준영의 소속사 겸 공연 제작사 HJ컬쳐는 지난 3일 공식 입장을 통해 “김준영 배우는 출연 중인 모든 작품에서 하차한다”고 밝혔다.

이어 “김준영 배우 관련 사안으로 관객 및 관계자 여러분께 심려를 끼쳐드려 죄송하다”며 “배우가 여러 작품에 출연 중이었기에 각 제작사 및 관계자들과 신중히 협의했다. 최종 결정을 안내하기까지 시간이 걸린 점 사과드린다”고 전했다.

또한 “믿고 응원해주신 모든 분들께 책임 있는 모습을 보이기 위해 절차를 진행하던 중, 초기 입장 표명이 미흡했다. 다시 한번 사과드린다”고 덧붙였다.

김준영의 소속사 HJ컬쳐의 의혹 관련 공식 입장문. HJ컬쳐 인스타그램 캡처

김준영은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 영수증 사진으로 논란의 중심에 섰다. 사진에는 여성의 이름과 금액이 기재되어 있었고, 일부 누리꾼들은 이를 근거로 ‘유흥업소 방문 의혹’을 제기하며 비판이 확산됐다.

이와 관련해 소속사는 “배우에게 불법 행위는 없었다”며 “허위 정보 유포 및 명예훼손 행위에는 법적 대응하겠다”고 입장을 냈으나, 팬들 사이에서는 불신 여론이 커졌다. 일부 관객들은 예매 취소와 불매를 선언했고, 결국 제작사 측은 모든 작품에서의 하차를 공식화했다.

김준영이 출연 중이던 연극 ‘아마데우스’ 제작사 라이브러리컴퍼니 역시 같은 날 “김준영이 개인사정으로 하차한다”고 공지했다.

2019년 뮤지컬 ‘사랑은 비를 타고’로 데뷔한 김준영은 ‘라흐마니노프’, ‘아마데우스’ 등에서 활약하며 뮤지컬계의 신예로 주목받아왔다. 그러나 이번 논란으로 모든 활동을 중단하게 되며, 향후 행보에 관심이 쏠리고 있다.