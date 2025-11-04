尹, 특검 기소 체포방해 재판 출석…김성훈·박종준 증인신문

최근 중요증인 나오자 출석해 직접 질문 등 적극적 전략 선회

윤석열 전 대통령이 4일 조은석 내란 특별검사팀이 기소한 체포방해 혐의 재판에 출석했다.



서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 이날 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 사건의 속행 공판을 열었다.

윤석열 전 대통령이 탑승한 호송차량이 지난 10월 30일 서울 서초동 서울중앙지방법원에 도착하고 있다. 이날 윤 전 대통령은 내란우두머리 혐의 재판에 약 넉달 만에 출석했다.

윤 전 대통령은 지난 달 31일 공판에 이어 이날도 법정에 나왔다.



지난 7월 재구속된 이후 한동안 재판에 출석하지 않던 윤 전 대통령은 최근 내란 우두머리 혐의 재판과 체포방해 혐의 재판에 연달아 출석하고 있다.



곽종근 전 육군 특수전사령관, 김성훈 전 대통령경호처 차장, 박종준 전 경호처장 등 주요 증인의 법정 증언과 관련해 적극적으로 방어권을 행사하려는 차원으로 보인다. 재판부로부터 발언 기회를 얻어 직접 증인신문 하는 모습도 자주 나타난다.



앞서 불출석했던 여러 재판은 윤 전 대통령 본인과 직접 대화를 나눈 인사들이 아니라 전해들은 말(전언)을 간접적으로 진술하는 증인들 위주였지만 최근 증인들은 핵심적인 쟁점 사안에서 자신과 직접 대화했거나 중요한 증언을 내놓을 만한 관계자들인 점에서 직접 출석해 혐의를 적극 소명하려는 전략으로 풀이된다.

김성훈 전 대통령경호처 차장이 4일 서울 서초구 서초동 서울중앙지방법원에서 열린 윤석열 전 대통령의 특수공무집행방해 등 6차 공판에 출석하고 있다. 뉴스1

곽종근 전 육군 특수전사령관이 지난 3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 윤석열 전 대통령의 내란 재판에 증인으로 출석하고 있다. 서울중앙지법 제공

이날 재판에는 지난 기일에 이어 김 전 차장과 박 전 처장이 증인으로 출석한다.



두 사람은 지난 1월 윤 전 대통령의 체포영장 집행을 방해하고, 비화폰 서버 기록 삭제에 관여한 것으로 알려졌다.



이날 재판은 비화폰 운영체계 노출 우려 등으로 증인신문 전까지만 중계가 허용됐다. 개정된 내란 특검법에 따르면 특별한 사정이 없는 한 내란 재판은 의무적으로 중계해야 한다.

<연합>