채해병 특검 “윤석열 전 대통령 측에 8일 오전 10시 출석요구서 송부”

해병대 채모 상병 순직사건과 수사외압 의혹 등을 수사하는 채해병 특별검사팀(특별검사 이명현)이 윤석열 전 대통령에게 8일 오전 10시 소환조사를 받으라는 출석 요구서를 보냈다.

정민영 특별검사보는 4일 브리핑에서 “윤 전 대통령에게 8일 오전 10시에 특검으로 출석하라는 출석요구서를 전날 보냈다”며 “윤 전 대통령 측 변호인과 날짜가 딱 조율된 건 아니지만 변호인이 토요일을 언급했기 때문에 8일로 정한 것 같다”고 밝혔다. 이어 “윤 전 대통령 측에서도 아예 안 나온다는 게 아닌 것으로 알기 때문에 8일에 출석할 것으로 예상하고 있다”고 덧붙였다.

만약 윤 전 대통령이 8일에 출석하지 않을 경우 출석일을 다시 통지하고 그 이후 절차를 밟겠다는 게 특검 측 계획이다. 정 특검보는 ‘구인영장 관련해선 논의되는 게 없느냐’는 질문에 대해선 “아직 그런 단계까지 진행하지 않고 있다”고 답했다.

당초 윤 전 대통령 측은 구치소 방문조사를 원한다는 입장을 표명했으나 특검팀은 윤 전 대통령이 서울 서초구 서초한샘빌딩에 위치한 특검 사무실로 출석해 조사를 받아야 한다는 입장을 고수하고 있다. 정 특검보는 이날도 ‘윤 전 대통령이 방문조사를 요청하면 수용할 수 있나’는 질문에 “출석해서 조사받는 게 원칙이라는 입장”이라고 잘라 말했다.

특검팀은 앞서 윤 전 대통령에게 10월23일 출석하라는 요구서를 지난달 송부했지만 윤 전 대통령 측은 변호인들의 재판 일정으로 인해 출석하기 어렵다며 불출석한 바 있다.

특검팀은 윤 전 대통령이 8일 출석하면 채 상병 순직사건 수사외압 관련 직권남용 권리행사 방해 혐의와 이종섭 전 국방부 장관의 호주대사 임명 관련 범인도피, 직권남용 혐의에 대해 조사할 계획이다. 임성근 전 해병대 1사단장을 구명하기 위해 로비가 이뤄졌다는 구명로비 의혹에 대해서도 조사가 이뤄질 것으로 보인다.

한편 특검팀은 전날 임 전 사단장 휴대전화 포렌식 선별절차를 완료했다. 특검팀은 5일 구속된 임 전 사단장을 불러 휴대전화에서 나온 압수물을 토대로 조사를 진행한다.