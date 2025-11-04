성시경, 충격에 결국… "무대 설 수 있을지… 유튜브도 쉬어가"

가수 성시경이 10년 넘게 함께 일한 매니저에게 금전 피해를 당한 가운데, 참담한 심경과 함께 유튜브를 쉬어간다고 밝혔다.
지난 3일 성시경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 같은 소식을 전하며 “올해 참 많은 일이 있다”라면서 “제 기사로 마음 불편하셨을 분들께 먼저 죄송하고 송구스러운 마음”이라고 말했다.
4일 성시경 유튜브 채널 ‘성시경 SUNG SI KYUNG’에도 “이번 주 유튜브 한 주만 쉴게요. 미안합니다”라는 짧은 공지사항이 게재됐는데, 그는 믿었던 사람에게서 받은 상처와 배신감으로 인해 큰 충격에 휩싸인 듯했다.
이어 성시경은 인스타그램 게시물을 통해 “사실 저에겐 최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다”라면서 “믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 처음 있는 일도 아니지만 이 나이 먹고도 쉬운 일은 아니더라”고 토로했다.
그는 “사람들에게 걱정을 끼치기도, 망가져 버리기도 싫어서 일상을 유지하려 노력하고 괜찮은 척 애썼지만 유튜브나 예정된 공연 스케쥴을 소화하면서 몸도 마음도 목소리도 많이 상했다는 걸 느끼게 되었다”고 밝혔다.
성시경은 “연말 공지가 늦어져서 죄송하다. 솔직히 이 상황 속에서 무대에 설 수 있을지 서야 하는지를 계속해서 자문하고 있다”면서 “정신적으로나 육체적으로나 자신 있게 괜찮다고 말할 수 있는 상태가 되고 싶다”고 말했다.
그러면서 “늦어도 이번 주 내에 결정해서 공지를 올리겠다”고 전했다. 더 늦지 않게 알아서 다행이라고 말하면서도, 다 지나칠 수 있게 최선을 다하겠다는 그의 말 속에서 복잡한 심경을 추측할 수 있었다.
앞서, 성시경의 소속사 에스케이재원은 3일 “성시경의 전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다”며 “현재 정확한 피해 범위를 확인하고 있으며, 해당 직원은 퇴사한 상태”라고 전했다.
또 이와 관련 “성시경이 매니저로부터 금전적 피해를 입은 상황”이라며 “당사는 관리·감독 책임을 통감하며, 동일한 사례가 재발하지 않도록 내부 관리 시스템을 재정비 중”이라고 밝혔다.