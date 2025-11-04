서장훈, 파혼 사연에 "신혼여행 다녀왔지만, 돌싱 아냐"

서장훈이 신혼여행을 다녀온 후 파혼한 여성의 번아웃 고민을 들어주었다. KBS JOY '무엇이든 물어보살' 제공

서장훈이 신혼여행을 다녀온 후 파혼한 여성의 번아웃과 무기력을 정리하는 데 큰 도움을 줬다.

지난 3일 방송된 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에서는 신혼여행도 다녀왔지만 결국 이혼을 하게 된 37세 사연자가 출연해, 최근까지 이어진 무기력과 번아웃의 고민을 털어놓았다.

사연자는 전남편을 친구에게 소개받아 약 5년간 교제했다고 밝히며, 연애 기간 중 10번 넘게 헤어짐과 만남을 반복했다고 전했다.

심지어 결혼식 당일에도 싸웠다고 말하며, 급하게 한 달 정도 만에 결혼 준비를 했던 과정에서 다이어트와 피부 관리 등 자신을 돌볼 시간도 부족했고, 사소한 서운함과 갈등이 누적됐다고 회상했다.

신혼 생활을 하며 갈등이 반복된 사연자. KBS JOY '무엇이든 물어보살' 제공

신혼여행지는 발리였다. 사연자는 “특별한 사건은 없었지만, 사소한 문제로 계속 싸웠고 2세 가치관 차이와 담배 문제 등으로 갈등이 이어졌다”라고 고백했다.

여행 기간 함께 있어도 따로 시간을 보내며 부부간의 갈등이 심화되었고, 이후 많은 시도를 했지만 문제 해결이 어려워 결국 이혼을 결정했다고 전했다.

짧은 결혼생활을 경험한 사연자. KBS JOY '무엇이든 물어보살' 제공

이야기를 들은 서장훈이 “혼인신고는 했어?”라고 묻자, 사연자는 “혼인신고도 안 했고, 2세도 없어요”라고 답했다.

이수근은 “그럼 그냥 여행 갔다 온 거네”라며 “서로 싫어진 거야. 어느 순간 ‘얘랑은 얘기가 안 통하는구나’ 하는 순간이 왔던 거지”라고 공감하기도 했다.

사연자는 “마음이 조급했던 것 같아요. 주변 친구들도 다 결혼하고 애 낳고 하니까, 저도 나이가 있다 보니 빨리해야겠다는 생각이 컸던 것 같아요”라며 눈시울을 붉혔다.

이어 “지인들이 소개해 줘도 제가 방어적으로 나오는 것도 있고, 제가 돌싱이라는 이유로…”라고 조심스럽게 말하자, 두 보살은 동시에 “너 돌싱 아니야!”라고 외쳤다.

'신혼여행'이 아닌 '여행' 이라고 재정의 하는 이수근. KBS JOY '무엇이든 물어보살' 제공

“그래도 신혼여행 갔다 왔고, 결혼식도 했기 때문에…”라고 말하는 사연자에 이수근은 “왜 신혼여행이야? 그냥 여행이지. 너희 결혼식 전국 생중계라도 했어?”라며 사연자가 마음을 잡을 수 있도록 도왔다.

또 “네 인생 다시 행복하게 살아. 서른일곱 많은 나이 아니야”라고 진심 어린 위로를 전하기도 했다. 이를 들은 사연자는 결국 눈물을 터뜨리며 고개를 끄덕였다.

나이에 대한 압박감 때문에 무리하게 결혼을 추진한 사연자. KBS JOY '무엇이든 물어보살' 제공

그러면서 서장훈은 “예민하고 스트레스 많이 받는 스타일이지? 자신 있게, 마음을 넓게 가지면 틀림없이 좋은 사람이 올 거야”라고 덧붙였다.

이수근 또한 “연애든 사랑이든 한 번 금이 간 건 쉽게 때워지지 않아. 그걸 알기 때문에 결혼하고도 쉽게 헤어질 수 있었던 거야. 지금은 자신을 돌보고 건강과 행복을 챙길 때”라고 격려했다.

사연을 접한 네티즌들은 “결혼식만 올렸지, 혼인신고도 안 했는데 다 잊고 힘차게 새 출발 하세요”, “급할수록 돌아가라는 말이 괜히 있는 게 아닙니다”, “돌싱이니 뭐니 신경 쓰지 마세요” 등 사연자에게 위로와 응원의 메시지를 보냈다.