11월 할리우드 속편들 ‘한 판 승부’

9년 만에 컴백 ‘나우 유 씨 미 3’

전편 1조원 수익 ‘위키드:포 굿’

믿고 보는 디즈니 ‘주토피아 2’

11월 극장가는 그 어느 때보다 뜨거운 ‘속편 전쟁’을 예고하고 있다.



영화 ‘나우 유 씨 미 3’(12일 개봉), ‘위키드: 포 굿’(19일 개봉, 이하 ‘포 굿’), ‘주토피아 2’(26일 개봉) 등 할리우드 대형 프랜차이즈 후속작이 한 주 차로 연달아 개봉을 앞두고 있어서다.



스타일리시한 케이퍼(범죄오락) 영화 ‘나우 유 씨 미’ 시리즈는 9년 만에 3편(포스터)으로 돌아온다. 이번 작품은 나쁜 놈들 잡는 마술사기단 ‘호스맨’이 거대한 비자금의 열쇠인 ‘하트 다이아몬드’를 훔치기 위해 벌이는 초대형 마술쇼를 그린다. 제시 아이젠버그를 필두로, 화려한 마술과 반전의 묘미로 관객을 사로잡았던 ‘포 호스맨’이 다시 뭉쳤다. 여기에 로저먼드 파이크가 새로운 빌런으로 합류해 긴장감을 더한다.



디즈니 애니메이션의 저력을 보여줄 ‘주토피아 2’(포스터)는 2016년, 전 세계 10억2500만 달러(약 1조3000억원)의 흥행 신화를 쓴 1편에 이은 9년 만의 속편이다. 속편은 주인공 토끼 경찰 ‘주디’와 여우 ‘닉’ 콤비가 도시를 뒤흔드는 정체불명의 뱀 ‘게리’를 쫓아 새로운 세계로 뛰어들며 벌어지는 수사 어드벤처를 그린다.



지난해 말 극장가를 초록빛으로 물들였던 ‘위키드: 파트 1’(‘파트 1’)은 완결편인 2부 ‘위키드: 포 굿’(포스터)으로 돌아온다. 브로드웨이 뮤지컬을 스크린에 옮긴 전편은 전 세계 7억5600만 달러(약 1조원)의 수익을 올렸다. ‘파트 1’이 주인공 ‘엘파바’와 ‘글린다’의 운명이 갈라지는 순간에서 막을 내린 만큼, 후속작을 향한 팬들의 기다림은 어느 때보다 간절하다. ‘포 굿’ 개봉에 앞서 5일에는 ‘파트 1’이 재개봉해 다시 관객과 만난다.