환율, 외국인 대규모 매도에 장중 1440원대로 올라

원/달러 환율은 4일 외국인의 국내 주식 대규모 매도세에 장 중 1,440원대까지 올랐다.
이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전일보다 9.1원 오른 1,437.9원이다.
이날 주간 거래 종가는 지난달 23일(1,439.6원) 이후 약 2주 만에 최고치다.
환율은 전장보다 1.7원 높은 1,430.5원으로 출발한 뒤 오름폭을 키워 장 중 1,441.2원까지 상승했다.
장 중 1,440원대 역시 지난달 23일(장 중 고가 1,441.5원) 이후 처음이다.
외국인 투자자들이 국내 증시에서 2조원 넘게 순매도하면서 환율에 상승압력으로 작용했다.
코스피는 전일보다 100.13포인트(2.37%) 내린 4,121.74로 장을 마쳤다. 외국인은 이날 유가증권시장에서 약 2조2천159억원을 순매도했다.
위험회피 심리 고조에 달러는 강세를 나타냈다.
주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전일보다 0.07% 오른 99.809 수준이다. 이날 장 중에는 지난 8월 이후 석 달 만에 100선을 웃돌기도 했다.
오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 936.38원으로, 전일 오후 3시 31분 기준가인 926.44원보다 9.94원 상승했다.
엔/달러 환율은 0.43% 내린 153.556엔이다.
<연합>