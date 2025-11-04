[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 5일 (수요일)

쥐

96년생: 중간에서 이간질하는 사람이 있다.

84년생: 행동이 약하면 좋은 결과가 힘들다.

72년생: 프로의 직업정신을 갖고 일하자.

60년생: 신규업에 기회가 오는 운이다.

48년생: 매출에 좋은 기회를 맞이한다.

36년생: 수익도 없는 일에 매달린다.

소

97년생: 모처럼 심신의 안정을 찾는 편안한 운세다.

85년생; 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라.

73년생: 반복 속에서 뿌리를 내린다.

61년생: 욕심이 생긴다 실물을 거둔다.

49년생: 투자에 기회를 잡는다.

37년생: 쓸때없이 깊은 상념에 잠기지 말자.

범

98년생 예정에 없던 여행을 떠나게 된다.

86년생: 편치 않은 날이지만 별다른 방법이 없다

74년생: 변동하지 말고 꾸준히 일하자.

62년생: 자기중심적인 생각을 버리자.

50년생: 부모와 자식간의 갈등이 온다.

38년생: 들짐승을 만나니 움직이지 말자.

토끼

99년생: 간섭을 받는 일은 좋은 것일 수도 있다.

87년생; 머리가 맑아지고 막힘이 없다.

75년생: 자신의 능력을 보여주자.

63년생: 일에 공백기간이 너무길다.

51년생: 자신을 장소와 상황에 순응하자.

39년생: 한번 참으면 건강에 좋다.

용

00년생 .생각지도 않았든 일들이 하나씩 풀리는 운이다.

88년생: 일에는 인정받지만 과도함은 금물이다.

76년생: 업무관계로 의견충돌이 발생한다.

64년생: 하기 싫었던 일이 해결된다.

52년생: 지금부터 점차 사업운은 좋아진다.

40년생: 편안한 마음으로 먼길을 떠나자.

28년생: 가볍게 움직이면 일이 순조롭다.

뱀

01년생 진행방향에 수정하고 싶은 욕구가 강하다.

89년생: 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다.

77년생: 자신의 주장을 내세우지 말자.

65년생: 금전문제로 부부간에 냉냉하다.

53년생: 무거운 책임감에서 벗어난다.

41년생: 계약체결이 백지화 될수 있다.

29년생: 서로의 입장과 형편을 생각해 주어라.

말

02년생 건강이 좋아지니 만사가 잘 풀릴 징조다.

90년생: 인정을 베푼다면 주변이 아름답다.

78년생: 화나는 일이 생기니 자제하자.

66년생: 한번의 실패는 소중한 경험이다.

54년생: 변화에 민감하게 반응하지 말자.

42년생: 대쪽같은 이미지를 버리자.

30년생: 중간 입장에 놓이게 되면 곤란하다.

양

03년생 아는 사람에 소식이 오니 직업과 금전관계 일이다.

91년생: 바람직하지 못한 행동은 멀리하라.

79년생: 물건구입에 주의하자 손재수다.

67년생: 실물수가 있으니 조심하자.

55년생: 일의 시작보다 마무리가 중요하다.

43년생: 새로운 변화은 건강에 해롭다

31년생: 생각이 짧다는 것은 단순하다는 것이다.

원숭이

04년생 .거시적인 관점에서 처리하고 행동하라.

92년생: 휴머니즘의 중요성을 고려하라.

80년생: 이제부터 발빠른 행보로 움직이자.

68년생: 금전적인 소득이 기대된다.

56년생: 신뢰를 중시하면 거래처가 온다.

44년생: 독선적인 성격은 건강을 해친다.

32년생: 힘들고 어렵게 느껴지니 힘을 내기 바란다.

닭

05년생 중요한 일을 처리하여 칭찬을 받는 운이다.

93년생: 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다.

81년생: 서남방에서 이성의 인연이 있다.

69년생: 투자는 아직 때가 아니다.

57년생: 동업은 결국 자신만 손해다.

45년생: 잡기나 오락으로 낭패 당한다.

33년생: 강하면 피하고 약하면 달려드는 방법이 있다.

개

06년생 부득이한 경우가 아니라면 집을 나서지 마라.

94년생 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 조심.

82년생: 힘든 국면에 빠질 수 있는 운세다.

70년생: 지하철에서 소지품을 분실하지 말자.

58년생: 멀리 움직이는 것은 삼가하라.

46년생: 상대의 불만이 무엇인지 파악하자.

34년생: 업무분담을 잘하는 것이 바람직하다.

돼지

95년생: 하고 싶은 것을 쉽게 옮기기는 어렵다.

83년생: 참신하고 새로운 진로를 모색한다.

71년생: 동지를 만나 취업의 길이 나타난다.

59년생: 야간에 운전하는 자는 차 조심하자.

47년생: 재운이 있으나 약하다.

35년생: 자신의 생각을 주변사람들에게 각인시켜라.