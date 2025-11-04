알리익스프레스, 광군제프로모션 앞두고 ‘11초 장바구니 챌린지’

알리익스프레스는 연중 최대 쇼핑 프로모션 '11.11 광군제'를 앞두고 11억원 규모의 혜택을 제공하는 '11초 장바구니 챌린지'를 한다.

알리익스프레스 제공

4일 업계에 따르면 오는 18일까지 진행되는 '11초 장바구니 챌린지'는 제한된 11초 동안 가능한 한 많은 상품을 장바구니에 담고, 총합 금액이 높은 순으로 알리익스프레스가 해당 상품을 대신 결제해 제공하는 이벤트다.

이날까지 진행되는 친구 초대 이벤트를 통해 친구를 초대하면 초대한 친구 수에 따라 기본 제한 시간 11초에 최대 3초가 추가돼 유리한 상황에서 이벤트에 참여할 수 있다. 추가 시간 제공은 11월 11일 하루만 적용된다.

당첨되지 않은 고객에게는 최대 5만원 상당의 일반상품 쿠폰 또는 알리익스프레스 트래블 항공권·호텔·관광지 입장권 쿠폰팩이 지급된다.

알리익스프레스는 오는 11일부터 19일까지 '11.11 광군제'를 연다. 이 기간 111명의 당첨자에게 경품이 증정된다.

알리익스프레스는 또 7일부터 9일까지 서울 성수동에서 알리익스프레스 팝업스토어를 연다. 게임 체험존 등 다양한 현장 이벤트가 마련돼있다.

알리익스프레스 관계자는 "역대급 혜택이 준비된 이번 글로벌 쇼핑 페스티벌은 단순 할인 행사를 넘어, 소비자가 직접 참여하고 즐길 수 있는 축제의 장이 될 것"이라고 말했다.