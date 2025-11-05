[이코노 브리핑] 롯데손보, 3분기 누적 순이익 990억 달성 외

롯데손보, 3분기 누적 순이익 990억 달성

롯데손해보험은 3분기 누적 당기순이익 990억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 42% 증가한 수치다. 보험영업이익은 369억원을 기록했고, 투자영업이익은 924억원으로, 전년 동기 대비 흑자 전환했다. 주력 보종인 장기보장성보험의 3분기 누계 원수보험료는 1조8853억원으로 전년 동기 대비 6.1% 늘었다. 보험계약마진(CSM)은 2조2680억원을 기록했다. 3분기까지 유입된 신계약 CSM은 3147억원이었다. 건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS)은 9월 말 기준 141.6%로 6월 말보다 12.1%포인트 오르며 금융당국 권고 수준을 넘겼다.

우리銀, 은행권 첫 ‘가업승계 전담조직’ 신설

우리은행은 중소·중견기업의 안정적인 가업승계 지원을 위해 은행권 최초로 ‘가업승계 전담조직’을 신설했다고 4일 밝혔다. 우리은행은 이 조직을 경영기획그룹 산하에 두고 기업·WM(자산관리)·IB(기업금융) 등 여러 그룹이 유기적으로 협업하기로 했다. 가업승계 과정에서 발생하는 △가업승계 △지분 이전 △자산관리 등 민감 이슈와 △자산관리 △자금지원 △인수합병(M&A) 중개 등 전문 금융서비스를 제공한다.

NH투자증권, 임원 국내 상장주식 매매 금지

NH투자증권이 전체 임원의 국내 상장주식 매매를 전면 금지한다고 4일 밝혔다. 이는 최근 NH투자증권 투자은행(IB)1사업부 대표인 전무 A씨가 최근 2년여간 NH투자증권이 주관한 11개 상장사 공개매수와 관련해 내부정보를 주변인에게 전달하고 약 20억원의 부당이득을 챙긴 혐의로 당국의 조사를 받고 있는 데 대한 후속 조치다. 매매제한은 이달 6일부터 실시되며 해외주식 및 상장지수펀드(ETF) 매수, 기존 주식 매도는 가능하다.