관세 협상 타결·‘불장’에도 거꾸로 오르는 환율

韓 외환시장 고질적 구조 지적



美연준 12월 금리인하 소극적 입장

强달러 촉발시켜 환율에 악재 작용

대미투자 年 200억弗도 부담 부상

환율 장중 한때 1441.2원까지 올라



달러 수요는 늘고 공급은 줄어들어

외환보유액 늘리기 위한 대책 필요

한·미 관세협상이 타결되고 코스피도 연일 사상 최고치를 경신하고 있지만 원·달러 환율은 1400원대에서 내려올 기미가 보이지 않고 있다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)를 비롯한 글로벌 중앙은행의 행보가 불확실한 가운데 한국 역시 대미 투자 청구서에 대한 고민이 이어지고 있기 때문이다. 전문가들은 달러 수요는 많고 공급은 줄어드는 한국 외환시장의 고질적인 구조 때문에 글로벌 ‘빅 이벤트’에도 환율이 내리기 쉽지 않다고 분석했다.

4일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고있다. 뉴시스

4일 서울외국환중개에 따르면 원·달러 환율은 주간 종가(오후 3시30분) 기준 전 거래일보다 9.1원 오른 1437.9원에 마감했다. 장중 한때 1441.2원까지 치솟았다. 장중 1440원대를 기록한 것은 지난 23일 이후 처음이다. 환율은 지난달 21일 주간 종가 기준 1420원대를 재돌파하며 11거래일째 1420∼1430원대를 유지하고 있다.

최근 환율 상승은 미 연준에서 촉발된 강달러 영향이 크다. 앞서 연준은 기준금리를 0.25%포인트 인하해 4.00%까지 낮췄지만, 같은 날 제롬 파월 의장이 12월 금리인하에 대해 강하게 선을 그으며 ‘매파적 금리인하’로 인식됐다. 오스턴 굴스비 시카고 연준 총재도 고용시장보다 인플레이션(물가 상승)이 더 우려된다며 추가 금리인하에 소극적인 입장을 보이자 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 3일(현지시간) 전날보다 0.24% 오른 99.975를 기록했다.



소재용 신한은행 이코노미스트는 “한·미 간 어려운 문제를 풀 실마리를 만들었음에도 매년 200억달러라는 금액은 기존 대미 투자에서 거의 2배를 올린다는 뜻”이라며 “외환시장 수급에 부담을 주지 않는 규모라고 하지만 환율의 하락을 가로막는 요인이 될 듯하다”고 말했다.



특히 대미 투자 200억달러 현금 조달 방안이 새로운 논점으로 부상하며 정부의 구체적인 방안 발표에 이목이 쏠린다. 정부는 외화자산 운용수익 등으로 연간 150억~200억달러를 충당할 수 있다는 입장이지만, 외환보유액으로 유입될 운용수익을 대미 투자에 전용할 경우 보유액 복원 여력이 약화할 가능성도 있다.

이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “과거 데이터를 보면, 외환당국이 시장안정을 위해 대규모 달러 매도 개입을 했을 때 외환보유액은 오히려 늘었거나 매도 규모보다 보유액 감소폭이 더 적었다”고 짚었다. 이는 늘어난 외화 운용수익이 달러 매도 개입으로 인한 외환보유액 감소분을 일부 상쇄했기 때문이다.



이 이코노미스트는 “운용수익 상당 부분을 대미 투자에 사용한다면, 달러 매도 개입 시 외환보유액 감소 속도가 더욱 빨라지고 대외건전성 측정 지표 중 하나인 단기외채 대비 외환보유액 비율은 상승한다”면서 “정부가 밝힌 현금 납입 시기 및 금액 조정 근거 마련의 구체적 내용이 관건이다”고 짚었다.

대미 투자와 관세협상과 같은 ‘빅 이벤트’보다 국내 외환시장의 고질적인 구조 문제가 더 크다는 의견도 많다. 조영무 NH금융연구소장은 “(환율 상승은) 구조적으로 달러화 수요가 많고 공급은 줄고 있기 때문”이라며 “달러화를 한국에 공급하는 쪽은 아무래도 수출 기업들인데 수출 기업들이 미국 내 투자 자금 수요에 대비해서 벌어들인 달러화를 요즘에 시장에 내놓고 있지 않다”고 짚었다. 아울러 환율 동향을 살피며 더 유리한 환율에 환전하려는 수요도 있다고 봤다.



김정식 연세대 명예교수(경제학)도 “미국 주식 및 직접투자가 늘면서 달러 공급에 비해서 달러 수요가 늘어나 원·달러 환율이 오르고 있다”면서 “200억달러 투자 관련 불안감은 지금 당장의 환율에 영향을 미치는 요인은 아니다”고 선을 그었다.