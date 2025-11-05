삼성바이오, 2025년 누적 수주 5.5兆 ‘역대 최대’

유럽 제약사와 2759억 계약 등

신규·증액 계약 8건으로 늘어나

삼성바이오로직스가 올해 공시기준 누적 수주 금액 5조5193억원을 기록하며 회사 창립 이후 최대 규모의 연간 수주 실적을 달성했다.

삼성바이오로직스는 4일 유럽 소재 제약사와 약 2759억원(2억15만달러) 규모의 위탁생산(CMO) 증액 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 계약으로 올해 공시기준 체결한 신규 및 증액 계약은 총 8건으로 늘었다. 지난 1월 역대 최대 규모인 2조원대 계약을 시작으로, 9월 미국 소재 제약사와 1조8000억원 규모의 계약을 추가로 체결하는 등 글로벌 주요 고객사로부터 잇달아 대규모 수주에 성공했다. 그 결과 10개월 만에 전년도 연간 수주 금액(5조4035억원)을 거뜬히 넘어섰다.

글로벌 상위 제약사 20곳 중 17곳을 고객사로 확보한 삼성바이오로직스는 “압도적 생산능력과 검증된 품질 역량, 다수의 트랙레코드 등 핵심 경쟁력이 바탕이 됐다”고 설명했다. 회사 측은 증가하는 바이오 의약품 수요에 선제적으로 대응하기 위해 생산능력을 확대하고 있다. 1~4공장의 최적 운영 사례를 집약한 18만ℓ 규모 생산공장인 5공장이 지난 4월 가동에 들어가면서 삼성바이오로직스는 총 78만4000ℓ의 세계 최대 생산능력을 확보하게 됐다. 품질 시스템도 글로벌 최고 수준이다. 10월 기준 미국 식품의약국(FDA), 유럽의약품청(EMA), 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA) 등 주요 글로벌 규제기관으로부터 총 394건의 제조 승인을 획득했다.