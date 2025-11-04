국제공조·내부제보·끈질긴 추적… 캄보디아 사기 조직 ‘일망타진’

경찰청, 베트남 공안청과 협력

192명 상대로 46억원 가로챈

‘로맨스 스캠’ 조직원 5명 덜미



서울청, 탈출 조직원 제보받아

투자리딩방 등 범죄 수익 추적

총책 등 129명 검거·19명 구속

캄보디아에서 한국인 등을 대상으로 보이스피싱 범죄를 일삼은 범죄조직원들이 잇따라 검거되고 있다. 캄보디아 내 단속 강화로 베트남으로 도주한 조직원 5명이 한국과 베트남의 국제 공조작전을 통해 검거됐고, 캄보디아에 감금됐던 이의 내부 제보로 캄보디아 범죄단지에 관여한 국내 조직원 120여명이 무더기로 붙잡혔다.



경찰청은 지난달 28일 베트남 다낭과 호찌민, 칸화성 등에서 로맨스스캠(연애 빙자 사기) 조직의 핵심 피의자 5명을 검거했다고 4일 밝혔다. 베트남 다낭의 한국 경찰주재관은 지난달 21일 20대 남성 피의자 A씨의 실종신고를 접수하고 소재를 파악하던 중 그가 인터폴 적색수배자인 사실을 파악했다. A씨는 캄보디아에서 베트남으로 입국해 다낭 시내 호텔에 투숙했는데 그와 동숙한 20대 B씨도 인터폴 적색수배자였다. 경찰은 다낭 공안청과 공조해 지난달 28일 다낭 시내 거주시설에서 A씨와 B씨를 함께 체포했다. 동시에 같은 건물에 은신 중이던 20대 피의자 C씨도 발견해 추가 검거했다.



베트남 호찌민의 경찰주재관도 이들과 같은 조직원 20대 D씨가 불법 입국한 첩보를 입수해 공안청과 협력해 검거에 성공했다. 칸화성에서는 출입국관리청 공안이 지역 내 외국인 거주 등록을 확인하던 중 여권 미소지(밀입국) 협의로 30대 E씨를 체포했다.



이들 5명은 캄보디아 내 바벳 지역에서 로맨스스캠 범행을 일삼은 같은 조직의 일원으로 최근 단속이 강화되자 베트남으로 도피했던 것으로 파악됐다. 이 조직은 로맨스스캠 피해자 192명을 상대로 46억원을 가로챘다. 경찰은 현재 도피 중인 이 조직의 총책에 대한 수사도 이어가고 있다고 설명했다.

지난 10월 16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지로 알려진 '망고단지' 외벽에 철조망이 깔려있다. 연합뉴스

경찰은 최근 캄보디아 내 단속이 강화되면서 조직원 일부가 주변국으로 도피하는 풍선효과가 나타나자 동남아시아 지역 경찰주재관 회의를 갖고 주변국에 대응체계를 강화하는 공문을 보내는 등 공조 수사에 나선 상황이다.



서울경찰청 사이버수사과는 캄보디아를 거점으로 로맨스스캠과 투자 리딩방 등을 운영한 일당 129명을 검거했다. 이 중 총책을 포함한 19명은 구속됐다.



이들은 캄보디아 범죄단지에서 피싱 범죄를 통해 한국인 220명에게서 422억원을 가로챈 혐의를 받는다. 피해자에게 직접 접근하는 사기실행팀(콜센터), 피해자로부터 송금 받은 돈을 다른 계좌로 보내는 자금관리팀(CS센터), 범죄수익을 가상자산이나 상품권으로 세탁하는 자금세탁팀(테더상), 허위 법인을 등록해 법인 명의 대포통장을 개설하는 대포통장 유통팀(장집) 등으로 역할을 나눠 조직적으로 범행을 벌였다.



경찰은 대포통장 유통팀 소속으로 캄보디아 범죄단지에 감금·폭행을 당하다 탈출한 한 조직원의 제보로 해당 조직에 대한 수사에 착수했다. 이 조직의 총책은 친형과 조카 등 가족을 중심으로 조직을 운영했고 금융영장 집행과 계좌추적을 통해 덜미를 잡혔다. 경찰은 지난 1월 총책의 주거지를 압수수색해 발견한 현금 등 범죄수익 7억8892만원을 기소 전 추징보전하고 나머지 범죄수익을 추적 중이라고 밝혔다. 캄보디아에 체류하고 있는 피의자 15명은 체포영장 발부, 여권 무효화 및 인터폴 적색수배 조치 등을 통해 쫓고 있다. 서울청 관계자는 “이번 사건은 대포통장 유통, 사기 실행 및 수익금 이전, 자금세탁까지 이어지는 범죄조직 구조와 활동체계가 확인된 사례”라고 설명했다.