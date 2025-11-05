한국인 ‘화병’ 특징 과학적 규명 성공

채한·김종우·이수진 교수 연구팀

한의학 ‘사상성격검사’ 활용 분석

한국인의 정서적 특징 ‘한(恨)’이 응어리져 질병으로 나타나는 ‘화병’의 정신병리적 임상 특징이 과학적으로 규명돼 화병을 객관적 임상 연구의 틀 안에서 이해할 수 있는 기반이 마련됐다.



부산대는 연구 논문 ‘화병 환자의 심신 증상에 내재된 보편적 생물 심리 프로파일의 분석’이 국제 학술지 ‘바이오피지코소셜 메디신’ 10월30일자 온라인판에 실렸다고 4일 밝혔다.

채한(왼쪽부터), 김종우, 이수진

부산대 한의학전문대학원 채한 교수 연구팀이 경희대 한의과대학 강동한방병원 김종우 교수팀, 경성대 심리학과 이수진 교수팀과 다학제 연구로 진행했다. 연구팀은 화병 환자 118명을 상대로 한의학 음양심리 이론을 표준화한 ‘사상성격검사(SPQ)’를 활용해 심신 증상과 생물심리학적 프로파일을 분석했다. SPQ는 행동 태도(SPQ-B)와 인지 양식(SPQ-C), 정서 반응(SPQ-E) 3가지 하위 척도를 측정하는 도구다.



연구 결과 화병 환자에게서 높은 SPQ-B(행동적 과민성·충동성)와 낮은 SPQ-C(인지적 경직성·비관주의), 낮은 SPQ-E(정서적 고립·취약성) 패턴이 확인됐다.