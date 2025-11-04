[인사] 산업연구원 외

산업연구원 ◆선임연구위원 승진 △경제전망·통계연구단 산업구조·정책효과분석실 박성근 △산업전환전략연구단 인구감소·고령화대응연구실 이동희 △〃 디지털·AI전환생태계연구실 이상현 △〃 탄소중립산업전환연구실 이재윤 ◆연구위원 승진 △산업전환전략연구단 디지털·AI전환생태계연구실 남상욱 △지역경제연구단 지역균형발전연구센터 배진원 △글로벌경쟁전략연구단 안보전략산업팀 심순형 △〃 경제안보·통상전략연구실 양주영 △산업전환전략연구단 탄소중립산업전환연구실 이상원 △산업정책기획실 최민철 △대외협력실 황경인
SPC그룹 ◆부회장 승진 △파리크라상 허진수 ◆사장 승진 △비알코리아 도세호 △〃 허희수 ◆수석부사장 승진 △파리크라상 경재형 ◆대표이사 위촉 △SPC삼립(각자 대표이사) 경재형 △파리크라상(겸직) 도세호 △샤니 지상호
