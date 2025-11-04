‘재판중지법 제동’ 하루 만에 마주 앉은 李·정청래 [李대통령 시정연설]

李, 연설 후 우원식·정청래 등 환담

鄭 “에이펙 분위기 좋아 덕담만”



일각 鄭 불통 놓고 리더십 비판론

“정부 일 잘하는데 당은 뭐하나”

부산시당위장 컷오프 불씨 여전

이재명 대통령이 4일 예산안 시정연설 직후 우원식 국회의장, 더불어민주당 정청래 대표 등과 만났다. 대통령실이 민주당 지도부가 추진키로 한 ‘재판중지법’에 제동을 건 지 하루 만에 마주 앉은 것이다. 당정이 갈등 봉합에 나서는 분위기지만, 불씨는 남아 있다는 평가가 나온다.



이 대통령은 이날 오전 시정연설이 끝난 후 국회의장실에서 우 의장과 약 30분간 독대했다. 이후 이 대통령은 같은 장소에서 우 의장, 정 대표와 약 30분간 회동했다. 강훈식 대통령실 비서실장과 조오섭 의장 비서실장도 배석했다. 이 대통령은 야당 대표인 국민의힘 장동혁 대표에게도 참석을 요청했지만, 장 대표는 불참했다. 회동은 이 대통령이 요청한 것으로 알려졌다. 회동은 모두 비공개로 진행됐다.

이재명 대통령이 4일 2026년도 정부 예산안 시정연설을 마친 뒤 국회를 나서며 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. 연합

정 대표는 회동 분위기가 “아주 좋았다”고 전했다. 그는 회동 후 기자들과 만나 “(이 대통령이) 좋은 얘기만 했다”며 “다 덕담 분위기였다. 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙)가 성공하니까 분위기가 너무 좋다”고 말했다.



이번 회동은 대통령실의 여당 대표 질타 발언 직후 이뤄졌다는 점에서 주목을 받았다. 앞서 강 비서실장은 전날 브리핑을 열고 민주당에 재판중지법 추진을 중단하라며 “대통령을 정쟁의 중심에 끌어넣지 말아달라”고 요구했다. 대통령실이 이례적으로 여당을 공개적으로 질타하며 당정 간 이견이 발생한 모습이 연출된 것이다. 하지만 이 대통령과 정 대표가 사전환담에 이어 시정연설 후에도 재차 대면하며 확전을 자제하고 있다는 해석이다.



박수현 수석대변인은 기자들과 만나 “당연히 개혁은 당이 반 발자국 앞서가고, 경제 정책 등은 정부가 반 발자국 앞서간다. 소위 ‘굿캅, 배드캅(좋은 경찰, 나쁜 경찰)’ 역할이 나뉘어져 있다”며 재판중지법 논란은 당정 갈등이 아니었다고 강조했다.

더불어민주당 정청래 대표가 4일 국회에서 이재명 대통령의 2026년도 정부 예산안 시정연설을 듣고 있다. 연합

당정이 수습에 나섰지만 이 대통령과 정 대표의 긴장관계는 지속될 것으로 전망된다. 당내에서는 ‘정청래 리더십’에 대한 비판이 수면 위로 올라오는 기색이다. 민주당 원내대표를 지낸 4선 박홍근 의원이 “우리는 국정을 무한책임지는 집권여당이므로 대통령실과의 불통을 반복해서는 안 된다”며 지도부를 겨냥한 것이 대표적이다. 원내지도부도 재판중지법에 대해 “원내에서 언제 통과시키겠다는 것이 논의된 적 없다”(문진석 원내운영수석부대표, KBS라디오)며 선을 그었다. 한 여당 의원은 “대놓고 얘기는 못해도 의원들끼리는 불만이 많다”며 “당원들도 예전에는 개혁을 지지했지만, 이제는 ‘정부가 일 잘 하는데 당은 뭐하는 거냐’며 갈라서는 게 느껴진다”고 말했다.



친명계가 반발하는 민주당 부산시당위원장 컷오프 사건이 도화선이 될 수 있다는 관측도 있다. ‘친명계’로 분류되는 유동철 부산시 수영구 지역위원장은 부산시당위원장 경선에서 부당하게 컷오프됐다며 당시 면접관이었던 문정복 사무부총장을 5일까지 사퇴시키지 않을 경우 기자회견을 하겠다고 예고했다.