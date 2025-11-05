LGU+, 네트워크 SW 자동설치 기술 개발

AWS 협업 ‘에이전틱 AI’ 구현

설치 시간 80% ↓·오류 최소화

LG유플러스가 아마존웹서비스(AWS)와 손잡고 인공지능(AI)을 활용해 클라우드 네이티브 네트워크 소프트웨어를 자동 설치하는 기술을 개발했다고 4일 밝혔다.



클라우드 네이티브 네트워크 소프트웨어는 클라우드 환경에서 실제 네트워크 장비처럼 작동하도록 코드로 구현한 가상 장비다. 양사는 스스로 추론해 최적의 판단을 내리는 ‘에이전틱 AI’가 이를 자동으로 설치하는 기술을 만들어냈다. AI가 소프트웨어 설계 문서를 학습해 설치와 설정, 문제 해결까지 알아서 수행한다.



자동 설치 기술로 소요시간을 단축하고, 수작업에서 발생할 수 있는 오류도 최소화할 수 있다는 게 회사 측 설명이다. 새 기술을 활용하면 설치시간은 80%까지 줄어든다. LG유플러스는 AI 에이전트 기술을 통해 클라우드 기반 네트워크를 확대하고 네트워크 지능·자율화에도 속도를 낼 계획이다.



이상헌 LG유플러스 NW선행개발담당은 “자율 네트워크의 핵심 기술인 에이전틱 AI를 활용해 한 단계 업그레이드된 고객 품질 혁신이 가능할 것으로 기대된다”고 말했다.