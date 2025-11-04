김정기 대구시장 권한대행 “포스트 APEC 대구 관광 산업 활성화 방안 마련”

김정기 대구시장 권한대행은 4일 대구시청에서 열린 간부회의에서 “이번 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 통해 경주가 글로벌 역사문화도시로 위상이 높아진 만큼 인접한 대구도 관광산업 경쟁력을 강화해야 한다”며 “경북도와 협력해 케이(K)-뷰티, 의료관광 등 대구의 강점을 살린 연계 관광모델을 마련하겠다”고 밝혔다.

김 권한대행은 “경북도지사께 포스트 에이펙 관광산업 활성화 공동협력방안 마련을 직접 제안드렸다”며 “문화체육관광국을 중심으로 실천 가능한 세부 계획을 수립하라”고 지시했다. 또 대통령과 총리의 지역 방문 이후 정부와의 후속 대책이 중요하다고 강조하고 “신속히 정부 협의 창구를 파악하고, 이재명 대통령 말씀과 약속이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 사후관리를 철저히 하라”고 당부했다.

4일 김정기(가운데) 대구시장 권한대행이 시청에서 열린 간부회의에서 지시사항을 전달하고 있다. 대구시 제공

그는 내년도 본예산과 관련해서는 “세수환경이 역대 최악 수준인 만큼 지방채 발행과 세출 구조조정을 통해 어렵게 예산안을 편성했다”며 “각 실·국장이 예산 집행과 설명의 주체임을 인식하고 시의회와 시민들에게 적극적으로 설명하라”고 강조했다. 아울러 “국회 예산심의 과정에서 미래 산업과 안전 관련 국비사업이 증액될 여지가 있다”며 “기획조정실을 중심으로 국비상황실을 운영하고, 실·국장들이 세종과 서울을 자주 방문해 협의에 총력을 다하라”고 지시했다.

김 권한대행은 재난안전 분야와 관련해서도 “가을철 산불은 대부분 담뱃불이 원인인 만큼 구·군과 협력해 예찰과 홍보를 강화하라”며 “쪽방촌·노후산단·전통시장 등 화재취약지역에 대한 소방안전대책을 마련하고 예찰 활동을 적극 추진하라”고 강조했다.

이어 “다가오는 시의회 행정사무감사와 예산심사에 철저히 대비해 시민이 체감할 수 있는 성과를 내도록 최선을 다해 달라”고 당부했다.