대구사이버대학교, 디지티모빌리티와 홍보 등 업무협약

대구사이버대학교는 최근 디지티모빌리티와 상호 교류와 홍보 협력을 통한 공동 발전을 내용으로 한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

양 기관이 협력을 통해 교육과 모빌리티(이동수단) 산업 간 연계성을 강화하고, 지식정보화 시대의 변화에 능동적으로 대응하기 위해 추진됐다.

이근용(왼쪽) 총장과 이시혁 대표가 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구사이버대학교 제공

양 기관은 이번 협약을 통해 디지티모빌리티 관계자 산학협약 장학금 지원 △장애인 사이버 평생학습 플랫폼 홍보 협력 △상호 마케팅·홍보 활동 지원 등에서 협력하기로 했다.

이 회사는 카카오 모빌리티 공식 파트너이자 카카오T블루 대구·경북 가맹본부로, 2019년 대구에서 가맹택시 사업을 시작했다. 이후 자체 브랜드 세큐T(SECU T)를 런칭해 서비스 품질 혁신을 이어오고 있다. 운행데이터와 차량 네트워크를 기반으로 한 ‘모빌리티 광고 플랫폼’사업도 새롭게 추진하고 있다.

이시혁 대표는 "협약을 통해 모빌리티 광고 플랫폼 사업과 교육복지 프로그램을 연계해 지역사회와 함께 성장하는 새로운 상생 모델을 만들어 나가겠다”고 했다.

이근용 총장은 “협약은 교육기관과 지역 대표 모빌리티 기업이 서로의 강점을 공유하며 상호 브랜드 가치를 높이는 뜻깊은 계기”라며 “앞으로도 다양한 산업 분야와 협력해 미래형 교육 생태계를 확장해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 대구사이버대학교는 12월 1일부터 2026학년도 1학기 신·편입생을 모집한다. 접수 기간은 2026년 1월 8일까지다.