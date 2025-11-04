포항시, 배터리 자원순환 거점 조성…‘국가배터리순환클러스터’ 본격 가동

전기차 배터리 순환경제 실현 위한 국가 핵심 인프라 가동

배터리 재활용·재사용 산업의 전주기 거점 완성

전기차 배터리를 활용한 순환경제 실현을 위한 국가 핵심 인프라인 ‘국가배터리순환클러스터’가 포항에서 본격 운영에 들어갔다.

포항시는 4일 포항블루밸리 국가산업단지에서 배터리 자원순환을 통한 탄소중립 실현과 녹색산업 전환을 위한 ‘국가배터리순환클러스터 개소식’을 가졌다고 밝혔다.

포항시는 4일 포항블루밸리 국가산업단지에서 ‘국가배터리순환클러스터 개소식’을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 개소식은 그동안 기후에너지환경부가 추진해온 배터리 자원순환 거점 구축 사업이 국가 단위 실증체계로 완성되었음을 공식화하는 자리로, 대한민국이 본격적인 배터리 순환경제 체계를 가동하게 되었음을 의미한다.

이날 행사에는 이강덕 포항시장을 비롯 김고응 기후에너지환경부 자원순환국장, 김일만 포항시의회 의장 및 유관기업·기관, 지역 주민 등 200여 명이 참석했으며, 추진 경과보고, 유공자 포상, 축사, 기념 퍼포먼스 등의 순으로 진행됐다.

국가배터리순환클러스터는 총사업비 489억 원이 투입된 기후에너지환경부 직접 수행사업으로, 포항시는 부지를 제공하며 조성 기반을 지원했다.

클러스터는 연구개발부터 성능평가, 인증, 비즈니스 지원까지 배터리 전주기 서비스를 수행할 수 있도록 구축됐으며, 배터리 자원화 기술의 실증과 산업화를 가속화할 전망이다.

또한 인근에 위치한 이차전지종합관리센터, 전기차 배터리 인라인 자동평가센터 등과 연계해 재사용·재활용 산업 전반을 포괄하는 자원순환 생태계를 구축하게 된다.

이로써 국가 차원의 배터리 순환경제 실현과 탄소중립, 녹색산업 전환을 이끌 핵심 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

향후 포항시는 산업계와 연구기관 등과의 긴밀한 협력으로 기술 실증 성과의 상용화 확대, 관련 기업 집적 촉진, 전문 인력 양성 등 후속사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

이를 통해 자원순환 시장 선점과 국가 경쟁력 강화에 실질적 성과를 창출한다는 구상이다.

또한 시민과 산업계의 이해 증진을 위해 시설 투어 및 홍보 프로그램을 병행하며, 정책 공감대 형성과 녹색산업 가치 확산에도 나설 방침이다.

이강덕 포항시장은 “국가배터리순환클러스터가 문을 열면서 배터리 순환 경제의 거점이자 전초기지가 포항에 자리잡게 됐다”며, “국가배터리순환클러스터를 중심으로 기업·대학·연구기관과 상생하는 순환경제 생태계를 구축하여 대한민국 자원순환산업의 새로운 성장 모델을 만들어가겠다”고 말했다.