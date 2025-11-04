배우 안성기 건강 “통화 못 할 정도로 안 좋아”

배우 박중훈이 4일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 '후회하지마' 출간 기념 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

배우 박중훈이 오랜 시간 함께한 배우 안성기의 근황을 대신 전했다.

박중훈에 따르면 안성기는 통화도 못 할 정도로 건강이 좋지 않은 것으로 전해졌다.

박중훈은 4일 오후 서울 중구 정동 1928 아트센터에서 에세이 ‘후회하지마’ 출간 기념 기자간담회를 열었다.

이날 박중훈은 에세이 출간과 관련해 “안성기에게 들은 말이 있냐”는 질문을 받고 “숨긴다고 숨겨지는 것이 아니”라며 “건강이 상당히 안 좋으시다”라고 말했다.

그러면서 “제가 얼굴을 뵌 지가 1년이 넘었는데, 개인적으로 통화나 문자를 할 상황이 안 돼서 가족분들과 연락하며 근황을 물어보고 있다”고 설명했다.

박중훈은 “말은 덤덤하게 하지만 굉장히 슬프다. 저하고는 40년 동안 영화 4편을 했던 존경하는 스승님이고 선배님이자 친한 친구고 아버지 같은 분”이라며 “배우로서나 인격적으로나 존경하는 분”이라고 회상했다.

이어 “이렇게 제가 책을 낸 것을 오롯이 다 느낄 수 있는 상황이 아니신 것 같아서 그런 면에서는 많이 슬프다”며 안타까운 마음을 자아냈다.

한편 안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 치료 끝에 2020년 완치 판정을 받았으나, 이후 정기 검진 중 6개월 만에 재발 사실이 확인되며 다시 투병 중이다.