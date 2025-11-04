‘한국판’ 구글·트위터·에어비엔비 나올까…경기도, ‘미니 다보스포럼’ 개최 [오상도의 경기유랑]

7일 성남 판교에서 ‘한국 혁신 스타트업 서밋’ 열려

‘코리아 프론티어’ 30개 기업 참여…WEF 공동 주최

야놀자·루닛은 글로벌 확장 전략 공유…AI 주권국 토론

‘기술 선구자 스타트업’에 추천…구글·페이팔 등이 선배

인구 1만명 남짓의 스위스 다보스는 해발 1560m에 있는 휴양도시입니다. 겨울이면 눈 덮인 크고 작은 리조트들이 투숙객을 맞습니다. 결핵 환자를 위한 요양소와 염소 방목지로 알려진 이곳이 세상의 주목을 받은 건 오래되지 않은 일입니다.

좁은 계곡을 끼고 곳곳에 고산 목초지가 자리한 이 시골 마을에 ‘세계경제포럼(WEF·다보스 포럼)’이 열린 덕분이죠. 제네바 대학의 경영정책 교수였던 클라우스 슈밥은 1971년 민간재단인 ‘유럽경영포럼’의 문을 열었습니다. 이는 1973년 전 세계로 확대됩니다. 1981년 다보스로 자리를 옮긴 포럼은 1987년 개칭을 통해 이른바 ‘다보스포럼’으로 불리게 됩니다.

김동연 경기도지사(왼쪽)가 올해 1월22일(현지 시간) 세계경제포럼(WEF) 행사장 인근에서 게리 콘 IBM 부회장을 만나 휴대전화로 ‘셀카’ 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

◆ 향후 2년간 다보스포럼 ‘혁신가 커뮤니티’ 참여 기회

세계경제포럼과 경기도가 함께 주최하는 ‘한국판 미니 다보스포럼’이 오는 7일 제2판교테크노밸리 글로벌비즈센터에서 열립니다. 이번 행사는 국내 스타트업들이 미래 유니콘 기업으로 성장하는 발판이 될 전망입니다.

4일 경기도에 따르면 ‘한국 혁신 스타트업 서밋’에선 도와 세계경제포럼이 공동으로 선정한 국내 대표 혁신 스타트업과 유니콘 기업, 세계적 창업투자회사 등이 한자리에 모입니다.

‘한국 혁신 스타트업 서밋’ 포스터. 경기도 제공

업스테이지, 딥엑스 등 국내 대표 인공지능(AI) 기업들이 ‘한국은 어떻게 AI 주권국이 될 수 있는가’를 주제로 의견을 나누고 유니콘 기업인 야놀자, 루닛이 패널로 참여해 창업자 관점에서 글로벌 확장 전략을 공유합니다.

행사에는 경기도4차산업혁명센터가 세계경제포럼과 협업해 선발한 혁신가 커뮤니티 ‘코리아 프론티어’ 소속 기업 30곳이 참여합니다. 온라인 교육 플랫폼 인프랩 등 선발 기업의 80% 이상은 누적 투자액 50억원 이상이며 이 중 15곳(50%)은 100억원이 넘습니다.

김동연 지사의 다보스포럼 출입증. 경기도 제공

이들은 향후 2년간 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼의 ‘혁신가 커뮤니티’에 참여할 기회를 얻습니다. 매년 전 세계 100개 기업이 선발되는 세계경제포럼 ‘기술 선구자 스타트업’에 추천받을 수도 있죠. 구글, 트위터, 에어비엔비, 페이팔 등이 바로 기술 선구자 스타트업 프로그램 출신입니다.

도 관계자는 “이번 행사를 통해 국내 스타트업들이 미래 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 발판을 마련하겠다”며 “글로벌 혁신 생태계와 연계해 국내 스타트업이 한 단계 더 도약하도록 지원하겠다”고 말했습니다.

스위스 다보스 시내. 오상도 기자

◆ 올해 다보스포럼서 김동연 ‘종횡무진’ 기업인 만남

올해 1월 다보스에서 김동연 지사와 함께했던 사흘간의 일정을 기억합니다. 김 지사는 오전 일찍부터 밤늦게까지 회의장 주변을 돌며 각국 정상급 인사들, 기업인들과 교류하며 신뢰관계를 쌓았습니다.

이 중에는 ‘기후 혁명가’로 변신한 엘 고어 전 미국 부통령과 킴용 싱가포르 경제부총리, 로랑 생마르탱 프랑스 통상장관과도 있었습니다. 마르탱 장관과는 AI·반도체·에너지 분야의 협력을 약속하며 즉석에서 메신저 ‘왓츠앱’ 친구 맺기를 통해 친분을 쌓기도 했죠.

다보스포럼에 참가해 외국 기업인들과 기념촬영을 하는 김동연 경기도지사(오른쪽). 경기도 제공

김 지사는 ‘이노베이터 커뮤니티 리셉션’에선 전기수직이착륙기 개발 분야의 선두 스타트업인 아처에비에이션의 애덤 골드스타인 최고경영자(CEO) 겸 공동 창립자, 자율주행트럭을 개발한 아인라이드의 로버트 팔크 CEO 등과 교류하며 도내 투자 가능성을 타진했습니다.

김 지사는 최근 임기 내 투자 유치 100조원을 조기 달성했습니다. ‘양보다 질’이라는 주변의시샘 어린 시선도 있지만, 지난 3년여의 시간 동안 동분서주했던 그의 모습을 떠올립니다. 김 지사가 뿌린 투자 유치와 첨단산업 육성의 씨앗들이 어떻게 거대한 나무로 커 나갈지 무척 궁금합니다.