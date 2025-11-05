한국공항공사, 청소년 항공캠프 열어

한국공항공사가 항공분야에 관심있는 학생들을 대상으로 항공캠프를 연다.

한국공항공사는 전남지역 청소년을 대상으로 19일까지 총 3회에 걸쳐 ‘청소년 항공캠프’를 운영한다고 5일 밝혔다.

3일 한국공항공사 회의실에서 열린 ‘제1차 청소년 항공캠프 오리엔테이션’에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다.

이번 행사는 항공분야에 관심이 있는 전남 무안군과 여수시 소재 중학교 1학년 학생에게 진로탐색과 역사·문화 체험의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

지난 3일부터 2박3일 일정으로 시작된 캠프는 △김포공항 시설 견학 △항공종사자 진로특강 △국립항공박물관 체험 △연세대학교 항공우주동아리와 교류 △서울 주요 명소 탐방 등으로 구성됐다. 참가자에게는 수료증과 함께 활동지원금(1인당 10만원)이 제공된다. 2회차 캠프는 10일, 3회차는 17일 열린다.

한국공항공사는 지난달 24일 전남도, 전남도교육청과 업무협약을 체결해 사업계획 수립과 예산(1억원) 지원, 프로그램 운영을 총괄한다. 전남도는 사전활동 프로그램 기획과 홍보를, 전남도교육청은 참가자 선발과 현장학습 인가 등 행정절차를 담당한다.

박재희 한국공항공사 전략기획본부장은 “이번 항공캠프를 통해 전남지역 청소년들이 항공분야 진로에 대한 이해를 넓히고 새로운 문화 체험을 통해 더 큰 꿈을 꾸는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

청소년 항공캠프 참가학생들이 4일 국립항공박물관에서 항공관제 체험을 하고 있다.

한편, 공사는 항공분야 전문성과 공공성을 바탕으로 공항인근지역 청소년 대상 지역공부방 프로그램 ‘Learn-way School’, 인구감소지역의 경제활성화를 위한 ‘양양 워케이션’ 등 다양한 사회공헌사업을 통해 미래세대 육성과 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.