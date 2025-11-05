김건희 측 “전성배로부터 두 차례 샤넬 가방 선물 받아”…청탁 의혹은 부인

변호인단 통해 금품수수 인정…“부족함 깊이 사과”

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨가 5일 ‘건진법사’ 전성배씨에게 두 차례에 걸쳐 샤넬 가방을 받은 사실을 처음 인정했다. 다만 그라프 목걸이는 받지 않았으며, 청탁은 전달되지 않았다고 밝혔다.

김씨 측 변호인단은 이날 언론 공지를 통해 “김씨는 공소사실 중 전씨로부터 두 차례 가방 선물을 받은 사실을 인정하고 있다”며 “다만 그 과정에서 통일교와 공모나 어떠한 형태의 청탁·대가 관계도 존재하지 않았음을 분명히 밝힌다”고 전했다. 아울러 “그라프 목걸이 수수 사실은 명백히 부인한다”고 강조했다.

김씨는 2022년 4~7월 전씨를 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 샤넬 가방 2개와 그라프 다이아몬드 목걸이 등 8000만원 상당의 금품을 받고 통일교 현안 청탁을 받은 혐의(특정범죄가중처벌법상 알선수재)를 받고 있다. 김씨 측은 그간 전씨를 통해 받은 명품 수수 의혹을 부인해왔지만, 입장을 바꾼 것이다.

김씨 측은 사과의 뜻을 밝히면서도 전씨로부터 받은 가방에 ‘사용감이 있었다’는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 주장을 부인했다. 변호인단은 “피고인은 처음에는 가방을 거절했으나 전씨의 설득에 당시 공직자 배우자로서 더 엄격해야 했음에도 끝까지 거절하지 못한 잘못을 통감한다”며 “선물들은 사용한 바 없이 이미 과거에 전 씨에게 모두 반환했다”고 밝혔다.

김씨 측이 이같은 입장문을 낸 것은 최근 전씨가 재판에서 진술을 번복한 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 검찰 조사 당시 윤 전 본부장으로부터 받은 물품을 잃어버렸다고 주장해온 전씨는 본인의 첫 재판에서 “그라프 목걸이도 김씨 측에 전달했다”고 진술을 바꿨다. 이어 지난달 21일 샤넬 가방과 그라프 목걸이 등을 특검에 자진 제출했다.

아래는 김씨 측 입장문 전문.