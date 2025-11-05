‘대구 치맥페스티벌’ 올해 115만명 방문…카드매출 17% 늘어

대구 대표축제 ‘치맥페스티벌’에 4년 연속 100만명이 넘는 방문객이 찾은 것으로 잡계됐다.

5일 대구시에 따르면, 지난 7월 열린 ‘2025 대구치맥페스티벌’과 관련한 통신사·카드사·사회관계망서비스(SNS) 빅데이터 분석 결과 총 115만명이 방문했다.

지난 7월 열린 치맥페스티벌 행사 모습. 대구시 제공

통신사 등의 빅데이터를 활용해 축제장과 구·군, 대구 전역으로 구역을 나눠 방문객 숫자·소비 및 지출·축제 언급량 등을 분석하고 지역경제 전반에 미친 직·간접적 파급효과를 수치했다.

분석 결과, 축제장(두류공원·평화시장 닭똥집 골목·서부정류장) 방문 인구는 약 115만명으로 평소 대비 24.4% 증가한 것으로 파악됐다. 카드 매출은 평시 대비 17.9% 상승한 것으로 나타났다.

올해 방문 인구는 지난해(123만명)에 비해 6.5% 감소했다. 다만 경기 침체를 감안하면 방문객 수 등이 낮은 수준이 아니라는 게 시의 분석이다. 시가 2022년 빅데이터 분석을 시작한 이후 4년 연속 100만명 이상이 축제장을 찾은 것으로 나타났다. 특히 동대구역과 신세계백화점이 포함된 평화시장 반경 1㎞ 내 카드 매출은 9.4% 증가해 인근 상권에도 낙수효과가 나타났다고 대구시는 설명했다.

축제 기간 동안 치맥페스티벌 관련 소셜미디어(SNS) 언급량은 1616건으로, 전년 대비 17.2% 증가하는 등 축제에 대한 관심도 역시 커졌다. 감정 단어의 출현 빈도는 전년 대비 118%로 크게 늘었고, 그중 ‘즐기다’, ‘신나다’ 등 긍정 단어 비중이 89.3%에 달했다.

박기환 시 경제국장은 “이번 분석 결과를 한국치맥산업협회와 공유해 향후 행사 기획 및 운영에 적극 활용하겠다”면서 “내년부터는 외국인 방문 인구 분석도 추가해 글로벌 축제의 면모도 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.