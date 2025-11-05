아우디, 전국 전시장서 ‘A6 e-트론’ 등 전 라인 시승 행사 진행

내달 14일까지

사진=아우디코리아 제공

아우디 코리아(사장: 스티브 클로티)는 고객과의 접점을 확대하고 진보적인 프리미엄 브랜드 경험을 강화하기 위해 오는 11월 14일부터 12월 14일까지 전국 주요 아우디 공식 전시장에서 시승 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 전국 시승 이벤트는 아우디의 전동화 비전을 대표하는 ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론’을 중심으로, 아우디가 올해 출시한 A5, Q5, Q6 e-트론 등 다양한 신차들을 한 곳에서 경험할 수 있다.

또 시승과 더불어 각 전시장마다 다양한 라이프스타일 체험 프로그램이 함께 운영될 예정이다.

시승 행사는 송파대로, 도산대로, 분당, 전주, 의정부, 송도, 원주, 금정, 서대구, 대전, 일산, 울산, 강서, 동탄 등 전국 주요 아우디 공식 전시장에서 진행된다.

전시장별 운영 일정 및 세부 프로그램은 아우디 코리아 공식 홈페이지와 소셜미디어 계정, 또는 각 딜러사의 전시장별 네이버 예약 페이지를 통해 확인할 수 있다.

참가 신청은 네이버 예약 페이지를 통해 가능하며, 본 행사 기간 중 전시장을 방문하여 시승하는 고객에게는 다양한 기념품과 혜택이 제공된다.

아우디 관계자는 “앞으로도 다양한 브랜드 체험 프로그램과 고객 참여형 이벤트를 지속적으로 확대해 고객이 일상 속에서 아우디만의 진보적인 프리미엄 가치를 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.