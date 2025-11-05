EBSi, 2026학년도 정시 전략 수립 돕는 ‘맞춤대학 미니배치표·지원가이드’ 2차 오픈

EBS는 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생들이 정시 지원 전략을 세울 수 있도록 ‘맞춤대학 미니배치표’ 및 ‘지원가이드’ 서비스를 13일부터 EBSi 사이트에서 본격 운영한다고 5일 밝혔다.

‘맞춤대학 미니배치표’는 국어, 수학, 탐구 등 주요 과목 성적을 입력하면 합격 가능성이 높은 대학 TOP10 리스트를 즉시 확인할 수 있는 서비스다.

단순한 대학 리스트 조회를 넘어, 대학·전형·모집 단위별 백분위 합 기반 분석과 함께 수험생 개인 성적에 맞춘 다양한 지원 가능 선택지를 제공하여 정시 지원 범위를 구체적으로 예측할 수 있다.

‘맞춤대학 지원가이드’에서는 ‘내 점수와 각 대학의 모집 단위별 배치 점수 비교’, ‘대학별 전형 정보 및 세부 모집 요강’ 등을 한눈에 확인할 수 있다.

빠른 정보 확인과 심층 분석이 가능한 2단계 구조로 설계되어, 수험생들이 보다 체계적인 입시 전략을 세울 수 있을 것으로 기대된다.

한편, EBSi는 수능 이후 실질적인 정시 지원을 돕기 위해 ‘논술전형 대비 패키지’, ‘면접특강’, ‘입시정보’ 강좌를 함께 제공한다.

또한, 입시 전문가와 직접 상담할 수 있는 ‘1:1 대입상담실’ 서비스를 통해 수험생 개인의 희망 대학, 전형 유형, 성적 수준에 맞춘 맞춤형 진학 컨설팅을 받을 수 있다.

EBSi 관계자는 “수능이 끝난 뒤부터 원서 접수 전까지는 대학 지원 전략을 세우는 데 있어 가장 중요한 시기”라며 “EBSi의 미니배치표와 맞춤 강좌, 대입상담실 서비스를 통해 수험생들이 자신의 성적과 목표에 맞는 최적의 선택을 할 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.

자세한 내용은 EBSi 공식 사이트에서 확인할 수 있다.