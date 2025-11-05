준우승 한화이글스, 구단주에게 '오랜지색 이것' 선물 받았다

김승연, 60여명에게 아이폰 17프로 선물

한화 상징인 오랜지색으로 준비

김승연 한화그룹 회장이 한화이글스의 2025 프로야구(KBO) 준우승을 축하한다는 의미로 선수단과 스태프 등 60명에게 한화의 상징색인 오렌지색 아이폰 17프로를 선물했다.

김승연 한화그룹 회장이 임직원들과 함께 한화이글스 경기를 응원하고 있다. 한화그룹 제공

5일 한화그룹에 따르면 김 회장은 지난 4일 선수단에게 선물과 함께 “한국시리즈 준우승을 진심으로 축하하며, 끝까지 최선을 다한 선수단의 열정에 뜨거운 박수를 보낸다”는 메시지를 전했다.

그는 “준우승을 하기까지 흘린 땀방울이 내일의 우승을 위한 든든한 디딤돌이 될 것”이라며 “앞으로 한화이글스의 더 높은 비상을 기대한다”고 밝혔다.

김 회장은 준우승 직후였던 지난달 31일 현수막을 통해 “세상에서 가장 뜨겁게 응원해주신 여러분을 잊지 않겠다. 그 사랑 가슴에 품고 다시 날아오르겠다”며 감사의 뜻을 표한 바 있다.

이번 선물은 김 회장이 한화그룹과 한화이글스를 상징하는 오렌지 색에 ‘포기하지 않는 열정’과 ‘한화만의 팀워크’라는 의미를 담아 준비했다.

한화이글스는 올 시즌 KBO 정규리그에서 2위를 기록하며 7년 만에 포스트 시즌에 진출했고 19년 만에 한국시리즈 무대에 올랐다.

플레이오프에서 승리했으나 한국시리즈에서는 LG트윈스에 패배해 준우승을 기록했다.

채은성 한화이글스 주장은 “회장님께서 선수단에 보여주신 애정과 지원 덕분에 선수들 모두 항상 경기에 몰입할 수 있었다”며 “선수단 모두가 더욱 철저히 준비해서 내년 시즌 다시 한 번 우승에 도전하겠다”고 각오를 다졌다.

김 회장은 한화이글스의 40년 팬이자 구단주로, 1999년 한국시리즈 우승 당시 선수단과 함께 눈물을 보이며 기쁨을 나눴다.

올해 정규시즌 중에도 선수단의 경기력 향상을 위해 다양한 격려 선물을 전달했으며, 김경문 감독의 KBO리그 통산 1000승 달성에 축하 서신을 보내기도 했다.

지난해 9회, 올해 6회에 걸쳐 직접 야구장을 찾아 팬들과 함께 응원하며 구단과 팬 모두에게 ‘낭만 구단주’라는 별칭을 얻었다.

특히 김 회장은 가을야구 기간 내내 팬들에게 감사의 마음을 전하고 선수단의 선전을 기원하는 다양한 이벤트를 마련했다．

한편 애플(APPLE) 공식 홈페이지에 따르면 아이폰17프로는 최소 179만원에서 최대 239만원까지 이른다.