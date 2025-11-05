인천항만공사, 재생에너지 확대 기후에너지환경부장관 표창

인천항만공사가 5일 ‘제7회 대한민국 솔라리그(K-Solar league)’ 시상식에서 재생에너지 확대 우수 공공기관으로 선정돼 기후에너지환경부 장관 표창을 수상했다. 이번 행사는 한국에너지공단, 기후위기대응·에너지전환지방정부협의회, 전국지속가능발전협의회 등이 공동으로 주최한다.

재생에너지 보급 확대 및 탄소중립 실현에 기여한 지자체, 공공기관, 민간 업·단체를 포상하는 전국 규모 대회로 올해 7회째다. 서류와 발표 심사 등을 거쳐 인천항만공사는 공공부문 1위에 해당하는 기후부 장관상을 거머쥐었다.

인천항만공사 윤성태 친환경기술개발실 실장이 기념촬영 하고 있다.

공사는 2013년부터 항만 유휴부지, 건물 지붕, 수면 등을 활용해 태양광 발전을 확대 중이다. 자체 발전소 및 민간 유치사업까지 총 58개소, 누적 34㎿ 규모의 태양광 발전시설을 설치·운영하고 있다. 또한 재생에너지 관련 지역사회 공헌 노력에도 앞장서며 모범기관으로 평가받는다.

태양광·에너지저장시스템(ESS)·육상전원공급설비(AMP)를 연계해 구축한 ‘항만형 해양 소규모전력망(마이크로그리드)’ 사업 모델은 대표적인 성과로 꼽힌다. 정박 중인 선박이 유류 대신 태양광 전기를 사용해 대기오염물질을 획기적으로 줄이는 효과를 거뒀다.

이경규 인천항만공사 사장은 “인천항이 국가 에너지전환 정책에 부응해 선도적으로 재생에너지를 확대해 온 노력의 결과”라며 “앞으로도 항만 내 유휴공간을 활용한 청정에너지 생산과 함께 국민이 신뢰하는 친환경 미래항만 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.