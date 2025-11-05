水려한 합천쌀 ‘영호진미’, 밥맛 사로잡다

경남 합천군이 프리미엄 쌀 ‘영호진미’ 명품화와 가루쌀 전문단지 조성을 통해 쌀 산업의 활로를 모색하고 있다.

5일 합천군에 따르면 군은 벼 재배면적 5830ha로 경남에서 두 번째로 넓다. 군은 프리미엄 쌀 소비 확대 추세에 맞춰 2017년부터 영호진미 생산에 들어갔다.

경남 합천군의 프리미엄 쌀 ‘영호진미’. 합천군 제공

영호진미는 밥맛이 좋은 쌀로 2009년 농촌진흥청이 육종한 최고 품질 벼 중 하나다. 밥맛‧외관‧도정특정‧내재해성 등 4가지 엄격한 기준에 따라 선정한 벼 품종이다.

군은 ‘합천 쌀 명품화 사업’을 통해 전량 계약재배하며 영호진미 생산부터 유통까지 철저하게 관리 중이다.

생산 과정에서는 질소비료 사용을 엄격히 제한하고 적기 이양과 수확, 재배포장 검사도 꼼꼼히 한다.

수매 때는 산물벼 형태로 출하해 일정한 선별·건조율을 유지하고 있다. 수분과 단백질 함량, 혼입률 검사 등도 엄격하게 하고 출하 직전 도정을 원칙으로 한다.

이러한 관리 덕에 수려한 합천 영호진미는 농협중앙회 양곡부에서 실시한 ‘팔도 농협 쌀 대표브랜드 평가’에서 우수상을 받았다.

군은 품질 좋은 쌀을 합천 관광객에게 선보이고자 영호진미를 사용하는 지역 내 146개 외식 업소에 20㎏ 1포당 8000원씩 지원하고 있다.

영호진미 사용률이 80% 이상인 43곳에는 현판을 부착, 수려한 합천 영호진미의 밥맛을 널리 알리고 있다.

이와 함께 군은 지난해부터 가루 쌀 전문 생산단지를 조성해 쌀 가공식품 생산·개발과 농가 소득 증가에도 힘쓰고 있다.

1인 가구 증가와 글루텐 프리 식단 확산으로 쌀가루 제품 수요가 증가함에 따라 군은 2024년부터 가루쌀 전문생산단지를 육성하고 있다.

2024년 1개소 36ha(36농가)에서 시작해 2025년에는 3개소 93ha(100농가)로 확대됐다.

전년도 생산된 가루쌀 192t은 전량 정부에 납품됐으며, 일반벼보다 높은 등급으로 매입돼 농가 소득 향상에도 도움이 되고 있다.

가루쌀은 ‘바로미2’ 품종으로, 양파·마늘 수확 후 재배가 가능해 이모작이 용이하다.

합천군은 생산단지에 재배기술 교육과 컨설팅을 지원해 품질 향상과 안정적 공급체계를 구축하고 있다.

김윤철 합천군수는 “최고품질 쌀인 영호진미와 가루쌀 전문단지 육성을 통해 쌀 소비를 촉진하고, 농가소득과 지역경제 활성화에 기여하겠다”며 “앞으로도 고품질 쌀 생산과 가공산업 발전을 위한 지속적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.