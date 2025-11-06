“‘지속가능한 도시’ 향한 첫걸음… 포스트 에이펙 완성 위해 최선”

경북도·경주시 성과보고회

“지방시대의 새 롤모델 될 것”

“이제는 포스트 에이펙 완성을 위해 최선을 다하겠습니다.”



경북도와 경주시는 5일 국립경주박물관 천년미소관에서 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의’ 성과보고회를 열고, 경주 개최 주요 성과 및 향후 과제를 시민과 공유했다. 이번 보고회에는 주낙영 경주시장을 비롯해 이철우 경북도지사, 김석기 국회 외교통일위원장, 이동협 시의회 의장 등과 시·도의원, 기관단체장, 시민 등 200여명이 참석했다.



이 지사는 이날 경주 에이펙 정상회의 주요 결과 및 ‘경주선언’을 비롯한 3대 공식 성과, 도시 인프라 개선, 시민 참여, 지역경제 파급 효과 등을 소개했다. 이 지사는 “에이펙을 계기로 경북과 경주가 대한민국의 새로운 성장축으로 급부상했다”며 “경북도가 경주시와 함께 세계경주포럼, 에이펙 문화의전당 등 후속사업을 지속 추진하겠다”고 강조했다.



주 시장은 “이번 에이펙 정상회의는 정부나 기관이 아닌 시민이 만들어낸 국제행사였다”며 “146만명의 서명운동과 손님맞이 운동, 자발적인 협조가 경주를 세계 속의 문화도시로 우뚝세웠다”고 말했다. 그는 “에이펙을 계기로 경주는 역사문화와 첨단산업이 공존하는 세계도시로 도약했다”며 “시민과 함께 포스트 에이펙 시대를 활짝 열어나가겠다”고 덧붙였다.



경북도와 경주시는 이번 정상회의를 통해 도시 브랜드 가치가 크게 향상됐으며, 보문단지 리노베이션과 KTX 증편, 포항경주공항 국제선 부정기편 운항 추진 등 교통 인프라 확충으로 도시 전반이 한층 업그레이드됐다고 밝혔다.



주 시장은 “에이펙은 끝이 아니라 새로운 출발점”이라며 “시민이 함께 만든 감동을 기반으로 지속가능한 글로벌 문화도시로 나아가겠다”고 말했다. 이 지사와 김 외통위원장도 “시민의 힘으로 일군 이번 정상회의가 지방시대의 새로운 롤모델이 될 것”이라고 평가했다.