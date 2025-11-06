부산역 사랑방 ‘창비부산’ 문 닫는다

20일까지 운영… 시민들 “아쉬워”

운영비 부담·출판환경 열악 이유

부산역을 거쳐 가는 책 좋아하는 여행자를 위해 들어섰던 부산역 앞 문화 명소 ‘창비부산’(사진)이 끝내 문을 닫는다. 최근 급상승한 임대료·운영비 부담에다 급변하는 출판 환경 등이 폐점 이유로 꼽힌다.



창비부산은 이달 20일까지 문화공간을 운영하고, 폐점한다고 5일 밝혔다. 이로써 무료로 운영되던 지역 밀착 문화공간 실험이 멈추게 된다. 창비부산은 1920년대 건축돼 국가등록문화유산으로 지정된 옛 백제병원 건물 2층을 임대해 2021년 4월 처음 문을 연 복합문화공간이다.



책을 좋아하는 시민은 물론 부산을 찾는 관광객들의 발길이 이어지면서 부산역의 명소로 자리 잡았다. 2023년까지 평균 3만명에 달하던 연간 방문객이 지난해 4만명으로 늘었고, 올해는 5만명 돌파를 앞두고 있었다.



이 같은 상황에서 창비부산이 영업 중단 결정을 내린 것은 출판계 환경 변화에 따른 방향 설정과 경영환경 등 다양한 요인이 작용한 것으로 전해졌다.



부산시민과 문화계는 창비부산의 폐점이 아쉬울 수밖에 없다. 부산 역사와 문화가 깃든 부산역 앞에 자리한 창비부산에서 연간 100여개의 문화모임이 300회 이상 개최되고, 초·중·고생 대상 프로그램 등 다양한 문화 프로그램이 진행돼 부산시민과 여행자들의 사랑방 역할을 톡톡히 수행했기 때문이다.



창비부산 관계자는 “부산시민들의 높은 문화역량과 잠재력 때문에 최종 결정을 내리기까지 고민이 깊었다”면서 “비록 공간은 철수하지만 책을 매개로 시민·독자와 만나는 새로운 방안을 모색할 예정”이라고 말했다.