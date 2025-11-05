NH농협, 5년간 ‘상생 프로젝트’… 생산적·포용금융 108조원 공급

NH농협금융지주가 2030년까지 총 108조원 규모의 생산적·포용금융을 공급하는 ‘NH 상생성장 프로젝트’를 본격 추진한다고 5일 밝혔다. 108조원 중 93조원은 생산적 금융에, 15조원은 포용 금융에 각각 투입한다. 아울러 이찬우 회장 직속 생산적금융특별위원회를 신설하고 진행 상황과 자회사 간 협력체계를 점검할 계획이다.



생산적 금융은 △모험자본·에쿼티(자기자본) △투자·융자 △국민성장펀드 3개 분과로 나누어 각각 15조원, 68조원, 10조원이 투입된다. 모험자본·에쿼티 분과는 기업성장집합투자기구, 성장주도코리아펀드 활성화를 통한 농업·농식품기업 투자 확대에 나선다. 투·융자 분과는 첨단전략산업, 지역특화산업, 창업 벤처기업 등을 중심으로 기업 성장지원 대출을 확대할 방침이다. 국민성장펀드 분과는 산업은행 첨단전략기금과 연계한 민·관 합동 투자와 정부의 ‘5극3특(5개 초광역권·3개 특별자치도)’ 전략에 부합하는 지역 특화 프로젝트를 추진한다.