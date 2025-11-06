[이코노 브리핑] 신임 수출입은행장 ‘내부 출신’ 황기연 임명 외

신임 수출입은행장 ‘내부 출신’ 황기연 임명

한국수출입은행은 황기연(57·사진) 상임이사가 제23대 행장으로 임명됐다고 5일 밝혔다. 황 행장은 전북대 경영대를 졸업하고 한국과학기술원(KAIST)에서 경영정보학 석사를 받았다. 1990년 수출입은행에 입행한 뒤 서비스산업금융부장, 인사부장, 기획부장, 남북협력본부장 등을 지냈고 2023년부터 상임이사로 일했다. 황 행장은 윤희성 전 행장에 이어 수은 창립 이래 두 번째 내부 발탁이다.

금융위, 롯데손보 경영개선권고 처분 의결

금융위원회는 5일 정례회의를 열고 롯데손해보험에 대해 경영개선권고 처분을 의결했다고 밝혔다. 이번 경영개선권고에 따라 롯데손보는 향후 2개월 내에 자산 처분과 비용 감축, 조직운영 개선 등 자본적정성 제고를 위한 경영개선계획을 금융감독원에 제출해야 하고, 경영개선계획이 금융위에서 승인되면 향후 1년간 개선작업을 이행하게 된다. 경영개선권고 이행 기간에도 보험료 납입과 보험금 청구 및 지급, 신규계약 체결 등 영업은 정상적으로 이뤄진다.

짝퉁 ‘라부부 키링’서 기준치 344배 가소제

관세청은 올해 상반기 국내로 수입된 지식재산권 침해물품(일명 짝퉁)을 집중 단속한 결과, 총 60만6443점을 적발했다고 5일 밝혔다. 이 중 피부에 닿는 장신구 등 250개 제품 성분을 분석한 결과 112점에서 납, 카드뮴, 가소제 등 발암물질이 안전 기준치를 초과해 검출됐다. 관세청은 라이브 커머스에서 42점의 짝퉁 물품을 직접 구입해 분석한 결과 24점에서 납과 카드뮴이 검출됐다. 납은 최대 41.64%(기준치의 4627배), 카드뮴은 최대 12.0%(〃 120배) 검출됐다. 또 최근 인기를 끌고 있는 라부부 키링 5점 중 2점에서 국내 기준치의 344배에 이르는 가소제가 검출됐다.