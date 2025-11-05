박성광, 故 박지선 5주기 추모…"올핸 오빠가 좀 늦었다"

박성광 SNS

개그맨 박성광이 개그우먼 고(故) 박지선(1984~2020)을 추모했다.

박성광은 5일 자신의 소셜미디어에 "지선아, 올핸 오빠가 좀 늦었다. 잘 있지?"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 박성광은 박지선의 납골당을 찾아 꽃을 올리며 고인을 추모하고 있다. 그는 "넌 그대로네. 샤론, 박샤론. 또 올게"라며 그리움을 드러냈다.

박성광은 생전 절친했던 박지선의 기일마다 변함없이 추모를 이어오며 우정을 보여왔다. 지난해에도 "그리운 날, 웃는 얼굴로 기억할게"라는 메시지를 남긴 바 있다.

앞서 그는 채널A '오은영의 금쪽상담소'에 출연해 박지선의 죽음 이후 겪은 심리적 고통을 고백하기도 했다.

당시 박성광은 "공황장애와 우울증이 있었다. 원래 밝은 성격이었는데 그 일을 계기로 많이 바뀌었다"고 토로했다.

박성광과 박지선은 KBS 2TV '개그콘서트' 코너 '크레이지 러브' 등에서 함께 활약했다.

박지선은 2020년 11월 2일 서울 마포구 자택에서 모친과 함께 숨진 채 발견됐다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족 · 지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

<뉴시스>