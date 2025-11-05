경사노위 새 수장 첫 일성은 ‘민노총 복귀’

취임식서 완전한 회의체 강조

국회 사회적대화기구 중복엔

“서로에 시너지… 보완 여지 충분”

양노총 “정년 연장 연내 입법화”

김지형(사진) 신임 경제사회노동위원회 위원장이 민주노총의 경사노위 복귀를 위해 “삼고초려를 마다치 않겠다”고 밝혔다. 민주노총의 복귀가 ‘경사노위 재가동’의 최대 변수가 된 상황에서 노동계는 당정을 향해 법적 정년 연장을 연내 입법화하라고 촉구하고 나섰다.



김 위원장은 5일 서울 종로구 경사노위 대회의실에서 열린 취임식에서 “가장 시급한 일은 경사노위에 노사정 논의 주체 모두가 빠짐없이 참여하는 것, 즉 ‘완전한 회의체’를 이루는 것”이라며 “경사노위를 완전한 회의체로 재건하기 위한 일이라면 삼고초려나 그 이상도 마다하지 않을 것”이라고 말했다.



이는 경사노위에 참여하지 않고 있는 민주노총을 염두에 둔 발언이다. 민주노총은 1999년 노사정위원회에 탈퇴한 뒤 복귀하지 않고 있다. 지난해 경사노위 본위원회에도 양대노총 중 한국노총만 참여했다.



올해 9월에는 계속고용 법제화를 위한 국회판 사회적 대화에 민주노총이 전격 참여를 결정하면서 노동 현안의 주요 논의 테이블이 국회로 옮겨가게 됐다. 국회 사회적 대화 기구와 기능 중복 우려에 대해 김 위원장은 “시너지를 내고 보완할 여지가 충분히 있다고 생각한다”며 “국회와 의견 교환을 충분히 해 사회적 대화를 촉진할 수 있게 해보려 한다”고 했다. 연내 노사정 대표가 경사노위에서 회의할 가능성에 대해서는 “어떤 고초가 있더라도 그렇게 해보도록 노력하겠다”고 밝혔다.

노동계 “65세까지 일하게 하라” 진보당 윤종오 의원(왼쪽 네 번째)이 5일 한국노동조합총연맹 김동명 위원장(〃 다섯 번째), 전국민주노동조합총연맹 양경수 위원장(〃 세 번째)과 함께 서울 여의도 국회 소통관에서 ‘65세 법정 정년연장입법 연내통과 촉구 양대노총 기자회견’을 하고 있다. 허정호 선임기자

양대노총은 경사노위 밖에서 법적 정년 연장을 서둘러야 한다고 촉구하고 있다.



김동명 한국노총 위원장과 양경수 민주노총 위원장은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이재명 대통령 대선 공약인 만큼 법적 정년 연장을 담은 법이 올해 안에 정기국회에서 통과돼야 한다고 주장했다. 이들은 사회적 논의가 충분히 이뤄졌다고 강조했다. 지난해 경사노위에서 노사 간 입장 차이를 충분히 확인했다는 설명이다. 경영계는 일률적 정년 연장이 아닌 퇴직 후 선별적 재고용을 주장하고 있다.



김동명 위원장은 경영계와 합의는 어려울 것으로 전망하면서도 합의와 별개로 법제화가 돼야 한다고 밝혔다. 그는 “사측과 합의는 어렵다고 보지만, 입법하는 당이나 정부와 협의하는 것”이라고 강조했다.



김 위원장은 청년 고용 위축 같은 부작용을 고려한 ‘대기업 우선 시행’ 등 대안에 대해 “어디를 먼저 하는 것은 원치 않는다”고 말했다. 양 위원장도 “혹자는 정년 연장이 대기업 같은 괜찮은 일자리에 국한한 게 아니냐고 하지만, 대기업과 공공기관이 선도적으로 정책을 진행해왔고 그것이 일반화돼 온 과정”이라고 밝혔다.