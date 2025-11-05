[인사] 문화체육관광부 외

문화체육관광부 ◆실장 △기획조정실 김정훈 △국제문화홍보정책실 김재현 △국민소통실 공형식 ◆국장급 △대변인 송윤석 △예술정책관 이용신 △지역문화정책관 김용섭 △콘텐츠정책국장 최성희 △체육〃 이선영 △국립중앙박물관 행정운영단장 강대금 △〃 교육문화교류단장 신은향 △대한민국예술원 사무국장 윤양수 △한국예술종합학교 사무국장 유병채 △국립국악원장 직무대리·기획운영단장 황성운
한화오션 ◆임원(상무) 승진 △상선사업부 강병철 김범성 박재성 △OBU 권기범 △제조총괄 김기환 박정식 배성우 윤찬웅 △제품전략기술원 김병국 △컴플라이언스실 김창수 △E&I사업부 이용안 △경영기획실 황인열
