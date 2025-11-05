‘장관급 딴따라’ 박진영, 1년 만에 신곡 발표

직접 작사·작곡 나선 ‘해피 아워’

12월 13∼14일엔 단독 콘서트도

대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장을 역임하면서 ‘장관급 딴따라’가 된 가수 박진영(사진)이 5일 새 싱글 ‘해피 아워(Happy Hour·퇴근길)’를 발표했다.



‘해피 아워’는 지난해 발표한 ‘이지 러버(Easy Lover)’ 이후 1년 만의 신곡으로, 박진영이 직접 작사·작곡한 발라드다. 이 곡은 퇴근길에 이어폰을 꽂고 플레이리스트를 켜 힘든 하루를 보낸 스스로를 위로하는 순간을 그려냈다. 따뜻한 느낌을 가미한 컨트리 팝 장르 위에 박진영과 권진아의 목소리가 어우러졌다.



한편 박진영은 새 싱글 발매와 함께 다음 달 13~14일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 단독 콘서트 ‘해피 아워(HAPPY HOUR)’를 개최한다.