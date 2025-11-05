[부고] 신현충씨 별세 외

▲신현충씨 별세, 신영철(전 대법관·법무법인 광장 변호사)·두영(칸 인베스트먼트 대표)·난영·미경씨 부친상, 홍성혁(전 엔벤처 대표)·송봉규씨(부천 세종병원 중환자실 과장) 장인상, 송은경·이지연씨 시부상, 신동일(대법원 재판연구관)·동훈씨(서울대병원 교수) 조부상=5일 삼성서울병원 발인 7일 오전 5시 (02)3410-6909
▲문봉화씨 별세, 문병래(진주시민버스 근무)·병호(구강서원보존회 사무국장)·신희·병삼씨(한국자산관리공사 기업지원총괄처장) 부친상, 조성철씨 장인상=5일 진주 중앙병원 발인 7일 오전 7시 (055)745-8000
