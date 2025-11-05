與 박선원 "방첩사, 내란 연루 깊이 반성·사과한다고 말해"

국회 정보위, 국방정보본부·방첩사·사이버사 국감…12·3 계엄 역할 등 쟁점

국회 정보위원회 더불어민주당 간사인 박선원 의원은 5일 "국군방첩사령부(방첩사)가 (12·3 비상계엄 관련) 내란에 연루된 것에 대해 깊이 반성하고 사과한다고 했다"고 밝혔다.



박 의원은 이날 국회 정보위원회의 비공개 국정감사에서 편무삼 방첩사령관 직무대행이 모두발언과 의원 질의에 답변하는 과정에서 이같이 말했다고 기자들에게 전했다.

국회 정보위원회 더불어민주당 간사인 박선원 의원이 5일 국회에서 열린 정보위원회 2025년도 국방정보본부 등에 대한 국정감사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

박 의원은 "방첩사가 내란에 대해 '국가전복 방지 및 내란을 사전에 탐지하고 그것을 막는 것이 방첩사 임무임에도 이번 내란에 연루된 데 대해 깊이 반성하고 사과한다'고 했다"고 설명했다.



정보위는 이날 국방정보본부, 국군방첩사령부, 사이버사령부를 대상으로 비공개로 국감을 진행했다. 민주당은 이들 기관이 12·3 비상계엄 당시 핵심적인 역할을 했다는 의혹을 집중 추궁한 것으로 알려졌다.



정보위 야당 간사인 국민의힘 이성권 의원은 "박 의원이 계엄 관련 부분을 브리핑한다고 하는데 그 부분은 공식적으로 우리(정보위) 본연의 업무와 관련된 부분이 아니기 때문에 배석해서 브리핑을 들을 이유가 없을 것 같다"며 자리를 떴다.

<연합>