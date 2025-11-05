캄파리코리아, 세계 최초 ‘더 글렌그란트 12년 셰리 캐스크’ 국내 출시

캄파리코리아는 ‘세상에서 가장 우아한 싱글몰트 위스키’ 더 글렌그란트의 신제품 ‘더 글렌그란트 12년 셰리 캐스크(The Glen Grant 12 Year Old Sherry Cask)’를 전 세계 최초로 국내에 출시한다고 5일 밝혔다.

아시아 한정으로 선보이는 이번 제품은 셰리 캐스크 숙성 위스키를 선호하는 한국 소비자들의 취향을 반영해 특별히 개발되어 국내 위스키 애호가들 사이에서 높은 관심을 받고 있다. 기존 ‘더 글렌그란트 12년’을 재해석해 과일과 바닐라의 섬세한 풍미에 셰리 캐스크 숙성 특유의 잘 익은 과일의 달콤함과 스파이스의 복합적인 향미를 더했다.

더 글렌그란트 12년 셰리 캐스크는 버번 배럴과 셰리 캐스크에서 개별적으로 숙성된 원액을 모은 후, 퍼스트필 올로로소(First-Fill Oloroso) 셰리 캐스크에 다시 담아 약 6~9개월간 피니시 숙성하는 2단계 숙성 과정을 거쳐 완성되었다. 퍼스트필 셰리 캐스크를 사용함으로써 셰리의 깊이와 풍부한 향미가 농축된 것이 특징이다.

이번 신제품은 셰리 캐스크 특유의 달콤하고 풍부한 향, 짙은 색감, 스파이시한 여운을 선호하는 소비자들의 니즈에 맞춰 개발되었다. 더 글렌그란트 특유의 맑고 깨끗한 캐릭터에 따뜻하고 진한 셰리의 풍미를 결합해 새로운 취향을 추구하는 소비자와의 교감을 기대하게 한다.

스코틀랜드 스페이사이드 지역의 자연과 시간, 그리고 장인정신이 조화를 이루는 싱글몰트 위스키 브랜드 더 글렌그란트는 ‘위스키 이상의 예술’을 철학으로 삼아 단순한 주류를 넘어 자연과 기술, 인간의 정성이 빚어낸 예술적 결과물을 만들어왔다.

3만 평 규모의 빅토리안 가든에서 영감을 받아 깨끗한 물과 독창적인 증류기, 정제된 기술로 완성한 사과와 배, 복숭아를 연상시키는 신선하고 달콤한 과일향은 브랜드의 시그니처 풍미가 되었다. 더 글렌그란트는 이러한 섬세한 향과 맛을 기반으로 예술과 문화 분야와의 다양한 협업을 통해 자연·시간·기술이 조화된 우아함과 정제된 아름다움이라는 브랜드 가치를 구현하고 있다.

최근에는 7500만 원 상당의 ‘더 글렌그란트 65년’이 편의점 CU에서 판매되며 큰 화제를 모은 바 있다.

캄파리코리아 관계자는 “더 글렌그란트 12년 셰리 캐스크는 한국 소비자들의 취향과 아시아 시장의 섬세한 미각을 반영한 특별한 제품”이라며 “이번 전 세계 최초 출시는 한국 시장이 가진 위스키 문화의 성숙함과 트렌드를 상징하는 의미 있는 행보가 될 것이다"고 말했다.