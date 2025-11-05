‘포스트 에이펙’ 경주, 문화·산업 인프라 확충 위한 국비 확보전 돌입

주낙영 시장, 예결특위 의원 잇달아 만나 핵심 사업 지원 요청

13개 핵심 사업 1조8000억원 규모, 내년도 국비 1091억원 확보 총력

경북 경주시는 4일 주낙영 시장이 국회를 방문, 에이펙 정상회의 이후 지역 균형발전 및 문화‧산업 인프라 확충을 위한 핵심 현안 사업의 국비 지원을 적극 요청했다고 5일 밝혔다.

이번 방문은 내년도 정부 예산안에 대한 국회 심의가 본격화된 가운데, 정부안에 미반영되거나 감액된 주요 사업들의 국회 반영을 이끌기 위한 전략적 행보로 추진됐다.

주낙영 경주시장(왼쪽)이 4일 국회를 방문해 한병도 국회 예산결산특별위원장에게 지역 주요 현안 사업 건의서를 전달하며 국비 지원을 요청하고 있다. 경주시 제공

이날 주 시장은 한병도 예산결산특별위원장을 비롯해 조은희(서울 서초갑), 조지연(경북 경산), 안도걸(광주 동구남구을), 김기웅(대구 중구남구), 임종득(경북 영주·영양·봉화), 김재원(비례대표) 의원 등 예결위 소속 의원 7명을 잇따라 만나 사업별 추진 상황을 설명하고, 적극적인 협조를 당부했다.

주 시장은 이 자리에서 경주시가 전략적으로 추진 중인 13개 핵심 사업(총사업비 1조8771억 원 규모)의 원활한 추진을 위해 내년도 국비 1091억 원 지원을 건의했다.

특히 에이펙 정상회의의 성공 개최를 기반으로 포스트 에이펙 시대 문화‧관광 인프라 확충에 중점을 두고 △경주 에이펙 문화의 전당 건립(14억 원) △보문단지 대(大)리노베이션(35억 원) △신라왕경 핵심유적 복원・정비(285억 원) 등 문화체육관광위원회 소관 5건의 사업의 반영을 요청했다.

또한 지역 균형발전 및 교통 인프라 개선 사업으로 △농소~외동간 국도 건설(400억 원) △외동 녹동~문산 간 국도 건설(100억 원) △양남~문무대왕 간 국도 건설(50억 원) 등 국토교통위원회 소관 사업을 건의했다.

아울러 미래 성장 기반 구축 사업으로 △미래 자동차 편의‧안전 기술 고도화(7억 원) △SMR 인증지원센터 설립(20억 원) △방사선 환경 실증기반 구축(40억 원) 등 5건의 주요 현안 사업에 대한 국비 지원을 요청했다.

주낙영 경주시장이 4일 국회를 방문해 김재원 의원을 만나 주요 현안사업 국비지원을 요청하고 있다. (왼쪽부터 고영달 경제산업국장, 임동주 문화관광국장, 김재원 의원, 주낙영 경주시장, 최원학 도시개발국장, 유용숙 중앙협력사무소장).

주낙영 경주시장은 “에이펙 정상회의 이후 경주가 대한민국을 대표하는 문화‧관광 도시로 한 단계 더 도약하기 위해선 국가 차원의 전략적 지원이 반드시 필요하다”며, “문화, 산업, 국토 인프라 등 모든 분야에서 국비 확보에 총력을 다해 시민이 체감할 수 있는 지역발전 성과를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

한편, 경주시는 이번 국회 방문을 계기로 예결위 소위원회 및 상임위별 예산조정 과정까지 긴밀한 협의를 이어가며, 내년도 정부 예산에 지역 핵심 사업이 반영될 수 있도록 전방위적인 국비 확보 활동을 지속할 방침이다.