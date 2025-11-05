위급한 산모 태운 구급차에 양보 안한 경찰차 논란

자전거를 타고가다 스포츠유틸리티차(SUV)와 부딪치는 바람에 크게 다친 산모를 이송하던 구급차에게 길을 양보하지 않은 경찰 순찰차가 논란이다.

5일 부산경찰청과 한문철TV 등에 따르면 지난달 30일 오후 9시쯤 부산 서구 구덕사거리에서 산모를 태운 사설 구급차가 1차로에서 신호를 기다리던 순찰차 뒤에서 사이렌을 울리며 길을 양보해 달라고 요구했으나, 순찰차가 길을 비켜주지 않았다.

구급차 지나가던 당시 순찰차 영상. 연합뉴스

당시 구급차는 SUV에 배가 깔린 산모를 태우고 부산대병원으로 긴급 이송하는 도중이었고, 산모는 매우 위중한 상태였다.

순찰차가 움직이지 않자 2차로에 정차해 있던 대형 관광버스가 길을 비켜주면서 구급차는 교차로를 통과해 병원으로 이동할 수 있었다. 그러나 산모와 아기는 병원에 도착하자마자 모두 숨졌다.

당시 구급차를 운전했던 운전자 A씨는 “교차로에서 순찰차가 길을 양보만 해줬더라면 산모와 아기를 살릴 수도 있었을 것”이라며 “너무나 아쉬운 마음에 당시 영상을 올린다”고 한문철TV에 제보했다.

이에 경찰은 당시 순찰차를 운전하던 경찰관이 뒤에서 접근하는 구급차를 인지하기엔 시간이 너무 짧았다고 해명했다. 순찰차가 정차한 교차로 좌측과 우측엔 각각 중앙분리대와 대형버스가 있었고, 앞쪽은 우측방향에서 좌회전하는 차량이 이동 중이었다는 것이다. 또 대형버스가 이동하고 있었기 때문에 오히려 구급차가 통과하기 어려운 상황이었다고 강조했다.

경찰 관계자는 “순찰차를 운전하던 경찰관이 상황을 판단하기 전에 구급차가 이미 교차로를 통과했다”고 당시 상황을 설명했다.